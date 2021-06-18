17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00 Видео
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00 Видео
Нидерланды 2
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 июня, 00:34
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Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные
Украина имеет преимущество перед Австрией по забитым голам
Украина имеет преимущество перед Австрией по забитым голам

В группе С осталось провести два матча. 21 июня в 19:00 встречаются Украина и Австрия, Нидерланды и Северная Македония. Голландцы уже гарантировали себе место в 1/8 финала, македонцы стали первой командой, которая не может пробиться в плей-офф. Осталось разобраться с Украиной и Австрией.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Победа Нидерландов над Австрией – 2:0 оказалась на руку сборной Украины. Теперь, чтобы занять второе место в группе и точно выйти в 1/8 финала Евро-2020, нашей сборной в поединке с австрийцами достаточно сыграть вничью. Мы будем выше в турнирной таблице, поскольку забили на один мяч больше.

Что будет если Украина проиграет? Третье место и минусовая разница мячей. К примеру, на Евро-2016 четыре команды из занявших третье место набрали три очка, но в 1/8 финала вышли две с нулевой разницей. И вот тут нам может не хватить гола, который должен был забивать македонцам Руслан Малиновский с пенальти.

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Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Пятница, 18 июня
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19:00
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