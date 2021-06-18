Как Украине выйти в плей-офф Евро: расклады перед матчем с Австрией

Подопечных Андрея Шевченко устроит ничья с любым счетом. В случае поражения – шансы задержаться на чемпионате Европы будут мизерные

Украина имеет преимущество перед Австрией по забитым голам

В группе С осталось провести два матча. 21 июня в 19:00 встречаются Украина и Австрия, Нидерланды и Северная Македония. Голландцы уже гарантировали себе место в 1/8 финала, македонцы стали первой командой, которая не может пробиться в плей-офф. Осталось разобраться с Украиной и Австрией.

Победа Нидерландов над Австрией – 2:0 оказалась на руку сборной Украины. Теперь, чтобы занять второе место в группе и точно выйти в 1/8 финала Евро-2020, нашей сборной в поединке с австрийцами достаточно сыграть вничью. Мы будем выше в турнирной таблице, поскольку забили на один мяч больше.

Что будет если Украина проиграет? Третье место и минусовая разница мячей. К примеру, на Евро-2016 четыре команды из занявших третье место набрали три очка, но в 1/8 финала вышли две с нулевой разницей. И вот тут нам может не хватить гола, который должен был забивать македонцам Руслан Малиновский с пенальти.