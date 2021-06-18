17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00 Відео
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Чому Малиновський не забив пенальті македонцям і що його сильно засмутило б

Олена Павлова Олена Павлова
18 червня, 00:35
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Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про перемогу над Північною Македонією на груповому етапі Євро-2020 і стимулі для суперника
Руслан Малиновський не забив пенальті Північній Македонії
Руслан Малиновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Північною Македонією (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2020. У другому таймі за рахунку 2:1 лідер "синьо-жовтих" не зумів переграти воротаря і забити пенальті.

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"Ці 3 очки дуже важливі для нас. Ми добре зіграли в першому таймі, забили два м'ячі, але повинні були забивати більше. У другому пропустили після дурного пенальті, і це було стимулом для суперника. У другому таймі необхідно було грати точніше в завершальній третині поля, хоча після пропущеного м'яча ми продовжували грати компактно і добре оборонялися. Ми створювали моменти і в кінці мали можливість зняти всі питання", – цитує Малиновського УЄФА

Андрій Шевченко та Руслан Малиновський
Андрій Шевченко та Руслан Малиновський / Фото: Reuters

Футболіст також розповів про незабитий пенальті на 84-й хвилині зустрічі: "Я трохи розчарований. Під час гри ти повинен бути зосередженим і продовжувати робити те, що від тебе чекають на полі. І якби після мого промаху ми пропустили і була б нічия в матчі, я б сильно засмутився".

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Раніше ми розповідали, як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020.

Ми також повідомляли, що матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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