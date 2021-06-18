Чому Малиновський не забив пенальті македонцям і що його сильно засмутило б

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про перемогу над Північною Македонією на груповому етапі Євро-2020 і стимулі для суперника

Руслан Малиновський не забив пенальті Північній Македонії / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Північною Македонією (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2020. У другому таймі за рахунку 2:1 лідер "синьо-жовтих" не зумів переграти воротаря і забити пенальті.

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"Ці 3 очки дуже важливі для нас. Ми добре зіграли в першому таймі, забили два м'ячі, але повинні були забивати більше. У другому пропустили після дурного пенальті, і це було стимулом для суперника. У другому таймі необхідно було грати точніше в завершальній третині поля, хоча після пропущеного м'яча ми продовжували грати компактно і добре оборонялися. Ми створювали моменти і в кінці мали можливість зняти всі питання", – цитує Малиновського УЄФА

Андрій Шевченко та Руслан Малиновський / Фото: Reuters

Футболіст також розповів про незабитий пенальті на 84-й хвилині зустрічі: "Я трохи розчарований. Під час гри ти повинен бути зосередженим і продовжувати робити те, що від тебе чекають на полі. І якби після мого промаху ми пропустили і була б нічия в матчі, я б сильно засмутився".

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

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