17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00 Видео
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00 Видео
Нидерланды 2
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Почему Малиновский не забил пенальти македонцам и что бы его сильно расстроило

Елена Павлова Елена Павлова
18 июня, 00:35
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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о победе над Северной Македонией на групповом этапе Евро-2020 и стимуле для соперника
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020. Во втором тайме при счете 2:1 лидер "сине-желтых" не сумел переиграть вратаря и забить пенальти.

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"Эти 3 очка очень важны для нас. Мы хорошо сыграли в первом тайме, забили два мяча, но должны были забивать больше. Во втором пропустили после глупого пенальти, и это было стимулом для соперника. Во втором тайме необходимо было играть точнее в заключительной трети поля, хотя после пропущенного мяча мы продолжали играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в конце имели возможность снять все вопросы", – цитирует Малиновского УЕФА

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Футболист также рассказал о незабитом пенальти на 84-й минуте встречи: "Я немного разочарован. Во время игры ты должен быть сосредоточенным и продолжать делать то, что от тебя ждут на поле. И если бы после моего промаха мы пропустили и была бы ничья в матче, я бы сильно расстроился".

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Ранее мы рассказывали, как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020.

Мы также сообщали, что матч Украина – Австрия может завершиться серией пенальти.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Видео О матче
2:0
Видео О матче
Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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