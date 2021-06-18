Почему Малиновский не забил пенальти македонцам и что бы его сильно расстроило

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о победе над Северной Македонией на групповом этапе Евро-2020 и стимуле для соперника

Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020. Во втором тайме при счете 2:1 лидер "сине-желтых" не сумел переиграть вратаря и забить пенальти.

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"Эти 3 очка очень важны для нас. Мы хорошо сыграли в первом тайме, забили два мяча, но должны были забивать больше. Во втором пропустили после глупого пенальти, и это было стимулом для соперника. Во втором тайме необходимо было играть точнее в заключительной трети поля, хотя после пропущенного мяча мы продолжали играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в конце имели возможность снять все вопросы", – цитирует Малиновского УЕФА

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Футболист также рассказал о незабитом пенальти на 84-й минуте встречи: "Я немного разочарован. Во время игры ты должен быть сосредоточенным и продолжать делать то, что от тебя ждут на поле. И если бы после моего промаха мы пропустили и была бы ничья в матче, я бы сильно расстроился".

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

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