17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00 Відео
Нідерланди 2
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Мокра серія України: пропускала у всіх матчах на чемпіонатах Європи

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 23:31
Копіювати лінк
На футбольних Євро збірна України не може провести жодного поєдинку на нуль. Гол від Північної Македонії став вже 13-й на континентальних турнірах
Україна пропускає від Північної Македонії
Україна пропускає від Північної Македонії / Фото: Reuters

Сьогодні в Бухаресті збірна України перемогла Північну Македонію (2:1) у другому турі Євро-2020. Після першого тайму "синьо-жовті" вели 2:0, але на 57-й хвилині македонець Езджан Аліоскі добив м'яч у ворота Георгія Бущана після відбитого пенальті.

Читайте також: Валідольна перемога України в Бухаресті. Наш репортаж зі столиці Румунії

Гол в сьогоднішньому матчі продовжив серію збірної України з поєдинків з пропущеним м'ячами у фінальній частині чемпіонатів Європи. На Євро "синьо-жовті" не можуть зберегти свої ворота сухими вже 8 зустрічей поспіль.

Бущан відбив удар Аліоскі з 11 метрів
Бущан відбив удар Аліоскі з 11 метрів / Фото: Getty Images

Україна пропускала у всіх матчах на домашньому Євро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), потім у всіх поєдинках на турнірі 2016 року (0:2, 0:2, 0:1), після чого не виходила з групи. А тепер підопічні Андрія Шевченка починали з центру поля і в двох перших зустрічах на поточному чемпіонаті Європи – 2:3 з Нідерландами і 2:1 – з Північною Македонією.

Раніше ми розповідали, як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Ми також повідомляли, що матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
2:0
Відео Про матч
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти