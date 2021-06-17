Мокра серія України: пропускала у всіх матчах на чемпіонатах Європи

На футбольних Євро збірна України не може провести жодного поєдинку на нуль. Гол від Північної Македонії став вже 13-й на континентальних турнірах

Україна пропускає від Північної Македонії / Фото: Reuters

Сьогодні в Бухаресті збірна України перемогла Північну Македонію (2:1) у другому турі Євро-2020. Після першого тайму "синьо-жовті" вели 2:0, але на 57-й хвилині македонець Езджан Аліоскі добив м'яч у ворота Георгія Бущана після відбитого пенальті.

Читайте також: Валідольна перемога України в Бухаресті. Наш репортаж зі столиці Румунії

Гол в сьогоднішньому матчі продовжив серію збірної України з поєдинків з пропущеним м'ячами у фінальній частині чемпіонатів Європи. На Євро "синьо-жовті" не можуть зберегти свої ворота сухими вже 8 зустрічей поспіль.

Бущан відбив удар Аліоскі з 11 метрів / Фото: Getty Images

Україна пропускала у всіх матчах на домашньому Євро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), потім у всіх поєдинках на турнірі 2016 року (0:2, 0:2, 0:1), після чого не виходила з групи. А тепер підопічні Андрія Шевченка починали з центру поля і в двох перших зустрічах на поточному чемпіонаті Європи – 2:3 з Нідерландами і 2:1 – з Північною Македонією.

Раніше ми розповідали, як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020.

У заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зустрінеться з Австрією, а Північна Македонія – з фаворитом квартету Нідерландами. Обидва матчі пройдуть 21 червня і почнуться о 19:00, щоб ніхто з команд не мав переваги.

Ми також повідомляли, що матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія