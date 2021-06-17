17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00 Видео
Нидерланды 2
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Мокрая серия Украины: пропускала во всех матчах на чемпионатах Европы

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 23:31
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На футбольных Евро сборная Украины не может провести ни одного поединка на ноль. Гол от Северной Македонии стал уже 13-й на континентальных турнирах
Украина пропускает от Северной Македонии
Украина пропускает от Северной Македонии / Фото: Reuters

Сегодня в Бухаресте сборная Украины победила Северную Македонию (2:1) во втором туре Евро-2020. После первого тайма "сине-желтые" вели 2:0, но на 57-й минуте македонец Эзджан Алиоски добил мяч в ворота Георгия Бущана после парированного пенальти.

Читайте также: Валидольная победа Украины в Бухаресте. Наш репортаж из столицы Румынии

Гол в сегодняшнем матче продолжил серию сборной Украины из поединков с пропущенным мячами в финальной части чемпионатов Европы. На Евро "сине-желтые" не могут сохранить свои ворота сухими уже 8 встреч кряду.

Бущан отбил удар Алиоски с 11 метров
Бущан отбил удар Алиоски с 11 метров / Фото: Getty Images

Украина пропускала во всех матчах на домашнем Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), затем во всех поединках на турнире 2016 года (0:2, 0:2, 0:1), после чего не выходила из группы. А теперь подопечные Андрея Шевченко начинали с центра поля и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы – 2:3 с Нидерландами и 2:1 – с Северной Македонией.

Ранее мы рассказывали, как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020.

В заключительном туре группового этапа Евро-2020 Украина встретится с Австрией, а Северная Македония – с фаворитом квартета Нидерландами. Оба матча пройдут 21 июня и начнутся в 19:00, чтобы никто из команд не имел преимущества.

Мы также сообщали, что матч Украина – Австрия может завершиться серией пенальти.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
Смотри на: Трансляция
2:0
Видео О матче
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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