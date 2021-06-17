17 червня 16:00 Відео
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17 червня 19:00
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17 червня 45+1’
Нідерланди 1
Австрія 0
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
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Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Мене почали списувати! Як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
17 червня, 21:40
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Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який забив вже два м'ячі на чемпіонаті Європи, розповів про свою мотивацію і непростий сезон у Вест Хемі
Андрій Ярмоленко в матчі з Північною Македонією
Андрій Ярмоленко в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про перемогу "синьо-жовтих" над Північною Македонією (2:1) у другому турі Євро-2020 і свою мотивацію на чемпіонаті.

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"Це чемпіонат Європи, тут слабких команд не буває. У перерві тренерський штаб нас попереджав, що суперник нині побіжить вперед, адже йому втрачати нічого. Македонці змусили нас захищатися, нервувати. Ми розуміли, що нам потрібна тільки перемога, і не хотіли її втрачати. І діти, і тренерський штаб – все хвилювалися, але добре, що нам вдалося утримати переможний рахунок. Вітаю наших уболівальників з цим результатом", – цитує Ярмоленка УАФ.

Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією
Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

ПРО РОЛЬ ЛІДЕРА

"Я скучив за футболом, майже рік я сидів у запасі в клубі, заліковував травми. Мене почали вже списувати. Це мене мотивувало, і я цілеспрямовано готував себе для збірної. Я виконав велику роботу, приїхав у розташування команди навіть раніше, ніж було потрібно, тут виконав знову чималу роботу разом із усіма хлопцями. Я хочу грати, хочу демонструвати якісний футбол. Для цього потрібно багато працювати.

Не хочу сказати, що зараз у мене все чудово. Коли довго не граєш, треба провести три-чотири матчі, щоб знову відчути гру, повернути тонус. Сподіваюся, з кожним поєдинком я буду додавати. Спасибі тренерському штабу за довіру, я намагаюся віддавати на полі всі сили".

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук
Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Про уболівальників

"Так, ми відчували це, хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас на стадіоні. Ця перемога – для всіх українців. Сьогодні можна святкувати, а вже завтра ми почнемо готуватися до наступної гри".

Раніше Ярмоленку дали нагороду після того, як він обставив Шеву.

Дивіться, як Ярмоленко забивав македонцям

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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1:0 (45+1’)
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Пʼятниця, 18 червня
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