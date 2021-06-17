Мене почали списувати! Як Ярмоленко після року в запасі став зіркою Євро-2020

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який забив вже два м'ячі на чемпіонаті Європи, розповів про свою мотивацію і непростий сезон у Вест Хемі

Андрій Ярмоленко в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів про перемогу "синьо-жовтих" над Північною Македонією (2:1) у другому турі Євро-2020 і свою мотивацію на чемпіонаті.

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"Це чемпіонат Європи, тут слабких команд не буває. У перерві тренерський штаб нас попереджав, що суперник нині побіжить вперед, адже йому втрачати нічого. Македонці змусили нас захищатися, нервувати. Ми розуміли, що нам потрібна тільки перемога, і не хотіли її втрачати. І діти, і тренерський штаб – все хвилювалися, але добре, що нам вдалося утримати переможний рахунок. Вітаю наших уболівальників з цим результатом", – цитує Ярмоленка УАФ.

Боротьба Андрія Ярмоленка в матчі з Північною Македонією / Фото: Reuters

ПРО РОЛЬ ЛІДЕРА

"Я скучив за футболом, майже рік я сидів у запасі в клубі, заліковував травми. Мене почали вже списувати. Це мене мотивувало, і я цілеспрямовано готував себе для збірної. Я виконав велику роботу, приїхав у розташування команди навіть раніше, ніж було потрібно, тут виконав знову чималу роботу разом із усіма хлопцями. Я хочу грати, хочу демонструвати якісний футбол. Для цього потрібно багато працювати.

Не хочу сказати, що зараз у мене все чудово. Коли довго не граєш, треба провести три-чотири матчі, щоб знову відчути гру, повернути тонус. Сподіваюся, з кожним поєдинком я буду додавати. Спасибі тренерському штабу за довіру, я намагаюся віддавати на полі всі сили".

Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Про уболівальників

"Так, ми відчували це, хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас на стадіоні. Ця перемога – для всіх українців. Сьогодні можна святкувати, а вже завтра ми почнемо готуватися до наступної гри".

Раніше Ярмоленку дали нагороду після того, як він обставив Шеву.

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