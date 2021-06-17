17 червня 16:00 Відео
Україна 2
Північна Македонія 1
17 червня 19:00
Данія 1
Бельгія 2
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Пояснюємо правило УЄФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 червня, 20:00
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Такого ще в історії чемпіонатів Європи не було, але цілком може статися в нашому поєдинку, для цього потрібні всього лише дві умови
Українці обіграли македонців і тепер 21 червня грають з Австрією
Українці обіграли македонців і тепер 21 червня грають з Австрією / Фото: REUTERS

Це здається неймовірним, але цілком реально. Матч групового етапу Євро-2020 Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Для цього потрібні всього дві умови.

Перша. Сьогодні Австрія програє Нідерландам з рахунком – 1:3. До речі, стежте за матчем в нашому онлайні.

Друга. Українці і австрійці зіграють внічию з будь-яким рахунком. Тоді у обох команд будуть всі показники абсолютно однаковими – очки, забиті та пропущені м'ячі.

При таких розкладах набуває чинності правило УЄФА, де говориться:

"Якщо у двох команд, які зустрічаються в третьому турі групового етапу, рівність за всіма показниками і нічия в очному матчі, вони проводять серію 11-метрових (за умови, що стільки ж очок не набрала третя збірна)".

Якщо за підсумками третього туру групового етапу однакове число очок набирають дві або більше команд, які не зустрічаються в заключному матчі, використовується цілий список критеріїв:

  • кількість очок.
  • різниця м'ячів.
  • кількість забитих голів.
  • кількість перемог.
  • найменша кількість дисциплінарних очок (жовта картка – 1 очко, червона картка – 3 очки, вилучення за дві жовті картки – 3 очки).
  • місце в рейтингу за підсумками відбіркового турніру.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України обіграла Північну Македонію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
2
4:4
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:1
Відео Про матч
1:2
Дивись на: Трансляція
22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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