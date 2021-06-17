Матч Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Пояснюємо правило УЄФА

Такого ще в історії чемпіонатів Європи не було, але цілком може статися в нашому поєдинку, для цього потрібні всього лише дві умови

Українці обіграли македонців і тепер 21 червня грають з Австрією / Фото: REUTERS

Це здається неймовірним, але цілком реально. Матч групового етапу Євро-2020 Україна – Австрія може завершитися серією пенальті. Для цього потрібні всього дві умови.

Перша. Сьогодні Австрія програє Нідерландам з рахунком – 1:3. До речі, стежте за матчем в нашому онлайні.

Друга. Українці і австрійці зіграють внічию з будь-яким рахунком. Тоді у обох команд будуть всі показники абсолютно однаковими – очки, забиті та пропущені м'ячі.

При таких розкладах набуває чинності правило УЄФА, де говориться:

"Якщо у двох команд, які зустрічаються в третьому турі групового етапу, рівність за всіма показниками і нічия в очному матчі, вони проводять серію 11-метрових (за умови, що стільки ж очок не набрала третя збірна)".

Якщо за підсумками третього туру групового етапу однакове число очок набирають дві або більше команд, які не зустрічаються в заключному матчі, використовується цілий список критеріїв:

кількість очок.

різниця м'ячів.

кількість забитих голів.

кількість перемог.

найменша кількість дисциплінарних очок (жовта картка – 1 очко, червона картка – 3 очки, вилучення за дві жовті картки – 3 очки).

місце в рейтингу за підсумками відбіркового турніру.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України обіграла Північну Македонію.