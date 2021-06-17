17 июня 16:00 Видео
Украина 2
Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Матч Украина – Австрия может завершиться серией пенальти. Объясняем правило УЕФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июня, 20:00
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Такого еще в истории чемпионатов Европы не было, но вполне может произойти в нашем поединке, для этого нужно всего лишь два условия
Украинцы обыграли македонцев и теперь 21 июня сыграют с Австрией
Украинцы обыграли македонцев и теперь 21 июня сыграют с Австрией / Фото: REUTERS

Это кажется невероятным, но вполне реально. Матч группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия может завершиться серией пенальти. Для этого нужно всего два условия.

Первое. Сегодня Австрия проиграет Нидерландам со счетом – 1:3. Кстати, следите за матчем в нашем онлайне.

Второе. Украинцы и австрийцы сыграют вничью с любым счетом. Тогда у обеих команд будут все показатели абсолютно одинаковыми – очки, забитые и пропущенные мячи.

При таких раскладах вступает в силу правило УЕФА, которое гласит:

"Если у двух команд, которые встречаются в третьем туре группового этапа, равенство по всем показателям и ничья в очном матче, они проводят серию 11-метровых (при условии, что столько же очков не набрала третья сборная)".

Если по итогам третьего тура группового этапа одинаковое число очков набирают две или больше команд, которые не встречаются в заключительном матче, используется целый список критериев:

  • количество очков.
  • разность мячей.
  • количество забитых голов.
  • количество побед.
  • наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две желтые карточки – 3 очка).
  • место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Напомним, что сегодня сборная Украины обыграла Северную Македонию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:1
Видео О матче
1:2
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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