Будь як Роналду! Погба прибрав зі столу пляшку пива

Півзахисник збірної Франції Поль Погба обурився, що перед ним поставили пиво під час пресконференції, і сховав пляшку під стіл

Гравець збірної Франції Поль Погба против алкоголю

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна Франції обіграла команду Німеччини - 1:0.

Після матчу на пресконференцію прийшов півзахисник французів Поль Погба. І залишився незадоволений тим, що на столі стояла пляшка з пивом. Не довго думаючи, футболіст переставив пляшку на підлогу.

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Нагадаємо, що Погба – мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь.

Це не перший випадок на Євро, що гравцям не подобаються пляшки на столі. Раніше лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу колу. Футболіст виступає за здоровий спосіб життя, тому замість газованої поставив звичайну воду.

Також ми розповідали, що під час матчу Франція – Німеччина німецький захисник Рюдігер вкусив Погба. Але за свій вчинок не отримав навіть жовтої картки.