16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Будь як Роналду! Погба прибрав зі столу пляшку пива

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 червня, 11:53
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Півзахисник збірної Франції Поль Погба обурився, що перед ним поставили пиво під час пресконференції, і сховав пляшку під стіл
Гравець збірної Франції Поль Погба против алкоголю
Гравець збірної Франції Поль Погба против алкоголю

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна Франції обіграла команду Німеччини - 1:0.

Після матчу на пресконференцію прийшов півзахисник французів Поль Погба. І залишився незадоволений тим, що на столі стояла пляшка з пивом. Не довго думаючи, футболіст переставив пляшку на підлогу.

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Нагадаємо, що Погба – мусульманин. Ця релігія забороняє вживати алкоголь.

Це не перший випадок на Євро, що гравцям не подобаються пляшки на столі. Раніше лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прибрав зі столу колу. Футболіст виступає за здоровий спосіб життя, тому замість газованої поставив звичайну воду.

Також ми розповідали, що під час матчу Франція – Німеччина німецький захисник Рюдігер вкусив Погба. Але за свій вчинок не отримав навіть жовтої картки.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
16:00
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Четвер, 17 червня
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