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Швеція --
Словаччина --
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Хорватія --
Чехія --
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Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
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Італія --
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Швейцарія --
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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
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Швеція --
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Франція --
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Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу: що сталося

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
14 червня, 23:20
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Кріштіану виступає за здоровий спосіб життя, тому дуже розлютився, коли перед ним на прес-конференції поставили колу. Але Роналду не розгубився і просто викинув пляшки зі столу
Кріштіану Роналду не любить колу
Кріштіану Роналду не любить колу

Зоряний гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду розвеселив Мережу поведінкою під час прес-конференції напередодні старту його команди на Євро-2020. Роналду прийшов на зустріч з журналістами разом з головним тренером команди Фернанду Сантушем.

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Роналду залишився незадоволений, що перед ним поставили пляшки з кока-колою. Португалець трохи пом'явся, потім взяв і прибрав пляшки з газованою водою зі столу, а перед собою поставив пляшку з водою.

Як відомо, Роналду є шанувальником здорового харчування і навіть забороняє своїм дітям їсти різні шкідливу їжу. Якось Кріштіану навіть критикував свого сина за те, що той любить чіпси і кока-колу.

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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
1:2
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0:0 (91’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 15 червня
19:00
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