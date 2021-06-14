Роналду розлютився на колу і розсмішив Мережу: що сталося

Кріштіану виступає за здоровий спосіб життя, тому дуже розлютився, коли перед ним на прес-конференції поставили колу. Але Роналду не розгубився і просто викинув пляшки зі столу

Кріштіану Роналду не любить колу

Зоряний гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду розвеселив Мережу поведінкою під час прес-конференції напередодні старту його команди на Євро-2020. Роналду прийшов на зустріч з журналістами разом з головним тренером команди Фернанду Сантушем.

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Роналду залишився незадоволений, що перед ним поставили пляшки з кока-колою. Португалець трохи пом'явся, потім взяв і прибрав пляшки з газованою водою зі столу, а перед собою поставив пляшку з водою.

Як відомо, Роналду є шанувальником здорового харчування і навіть забороняє своїм дітям їсти різні шкідливу їжу. Якось Кріштіану навіть критикував свого сина за те, що той любить чіпси і кока-колу.