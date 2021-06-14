Роналду разозлился на колу и рассмешил Сеть: что случилось

Криштиану выступает за здоровый образ жизни, поэтому очень разозлился, когда перед ним на пресс-конференции поставили колу. Но Роналду не растерялся и просто выбросил бутылки со стола

Криштиану Роналду не любит колу

Звездный игрок сборной Португалии Криштиану Роналду развеселил Сеть поведением во время пресс-конференции накануне старта его команды на Евро-2020. Роналду пришел на встречу с журналистами вместе с главным тренером команды Фернанду Сантушем.

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Роналду остался недоволен, что перед ним поставили бутылки с кока-колой. Португалец немного помялся, затем взял и убрал бутылки с газировкой со стола, а перед собой поставил бутылку с водой.

Как известно, Роналду является поклонником здорового питания и даже запрещает своим детям кушать различные вредную еду. Как-то Криштиану даже критиковал своего сына за то, что тот любит чипсы и кока-колу.