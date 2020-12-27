Роналду раскритиковал своего сына

"Он ест чипсы, пьет колу", – Криштиану не уверен, что из его наследника получится хороший футболист

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом XXI века, публично раскритиковал... собственного сына. 35-летнему нападающему не нравится отношение его 10-летнего наследника, Криштиану-младшего, к футболу. Отметим, что парень занимается в академии "Юве".

"Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом. Он иногда пьет колу и ест всякие чипсы, меня это раздражает, он знает об этом. Иногда я говорю сыну, что ему надо нырнуть в ледяную ванну, чтобы восстановиться после тренировки. Но он говорит: "Папа, там так холодно!"

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Криштиану Роналду с Джорджиной и старшим сыном / Фото: Instagram

Роналду и его сын Криштиану-младший / Фото: Instagram

"Что ж, он всего лишь 10-летний мальчик. Я всегда говорю ему, что успех приходит лишь в том случае, если стараешься. Впрочем, я не буду давить на него, чтобы он стал футболистом, хотя мне бы этого и хотелось. Пусть будет успешен в своей сфере, будь-то футбол, медицина или что-то еще", – цитирует Криштиану Роналду A Bola

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Сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший / Фото: Twitter

Криштиану Роналду с девушкой и сыном / Фото: Instagram

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Напомним, у Криштиану Роналду четверо детей, трое из них от суррогатных матерей: Криштиану-младший родился в 2010 году, Ева и Матео – в июне 2017-го. В ноябре 2017 года невеста футболиста Джорджина Родригес родила девочку Алану Мартину.

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Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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