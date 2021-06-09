Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Кто-то бегает быстрее Роналду? Рекорд скорости португальца может пасть на Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
9 июня, 17:41
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По мнению букмекеров, шансы на улучшение показателя Криштиану очень велики. Ближе всех к его достижению подобрался чемпион мира-2018 француз Киллиан Мбаппе.
Роналду
Роналду / Фото: Reuters

На грядущем чемпионате Европы-2020 по футболу капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может обновить целый список рекордов – от количества финальных стадий Евро до голов в одном матче. Однако и собственное достижение КриРо окажется под угрозой. Ранее мы писали, что Роналду общается о переходе с тремя грандами.

Согласно котировкам FAVBET, есть неплохие шансы на то, что до 13 июля станет известно, что один из участников Евро-2020 побил рекорд скорости Роналду, пробежал быстрее чем 38,6 км/ч. Если вы тоже верите в падение рекорда, то ставка принимается с коэффициентом 7.00.

Читайте также: Украина выше России, Франция победит: обновились котировки на победителя Евро-2020

Роналду vs Зинченко
Роналду vs Зинченко / Фото: Getty Images

Напомним, что свое достижение Криштиану Роналду установил в 2018 году. Во время рывка в матче с Испанией 33-летний португалец развил скорость 38.6 км/ч. Хотя некоторые СМИ писали и о всех 40 км/ч.

В тренде

Как бегали другие в Европе:

  • Килиан Мбаппе (Франция) – 38 км/час
  • Арьен Роббен (Нидерланды) – 37 км/ч
  • Гарет Бэйл (Уэльс) – 36,9 км/час
  • Эден Азар (Бельгия) – 36,4 км/ч

Ранее мы сообщали, сколько дают за победу Шевы на Евро-2020. И оказалось, что на игре сборной можно отлично заработать.

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