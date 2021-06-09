Кто-то бегает быстрее Роналду? Рекорд скорости португальца может пасть на Евро-2020

По мнению букмекеров, шансы на улучшение показателя Криштиану очень велики. Ближе всех к его достижению подобрался чемпион мира-2018 француз Киллиан Мбаппе.

Роналду / Фото: Reuters

На грядущем чемпионате Европы-2020 по футболу капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может обновить целый список рекордов – от количества финальных стадий Евро до голов в одном матче. Однако и собственное достижение КриРо окажется под угрозой. Ранее мы писали, что Роналду общается о переходе с тремя грандами.

Согласно котировкам FAVBET, есть неплохие шансы на то, что до 13 июля станет известно, что один из участников Евро-2020 побил рекорд скорости Роналду, пробежал быстрее чем 38,6 км/ч. Если вы тоже верите в падение рекорда, то ставка принимается с коэффициентом 7.00.

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Роналду vs Зинченко / Фото: Getty Images

Напомним, что свое достижение Криштиану Роналду установил в 2018 году. Во время рывка в матче с Испанией 33-летний португалец развил скорость 38.6 км/ч. Хотя некоторые СМИ писали и о всех 40 км/ч.

Как бегали другие в Европе:

Килиан Мбаппе (Франция) – 38 км/час

Арьен Роббен (Нидерланды) – 37 км/ч

Гарет Бэйл (Уэльс) – 36,9 км/час

Эден Азар (Бельгия) – 36,4 км/ч

Ранее мы сообщали, сколько дают за победу Шевы на Евро-2020. И оказалось, что на игре сборной можно отлично заработать.