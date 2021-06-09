Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Хтось бігає швидше за Роналду? Рекорд швидкості португальця може впасти на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
9 червня, 17:41
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На думку букмекерів, шанси на поліпшення показника Кріштіану дуже великі. Ближче всіх до його досягнення підібрався чемпіон світу-2018 француз Кілліан Мбаппе.
Роналду
Роналду / Фото: Reuters

На прийдешньому чемпіонаті Європи-2020 по футболу капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду може оновити цілий список рекордів – від кількості фінальних стадій Євро до голів в одному матчі. Однак і власне досягнення КріРо опиниться під загрозою. Раніше ми писали, що Роналду спілкується про перехід з трьома грандами.

Відповідно до котирувань FAVBET, є непогані шанси на те, що до 13 липня стане відомо, що один з учасників Євро-2020 побив рекорд швидкості Роналду, пробігши швидше ніж 38,6 км/год. Якщо ви теж вірите в падіння рекорду, то ставка приймається з коефіцієнтом 7.00.

Читайте також: Україна вище за Росію, Франція переможе: оновилися котирування на переможця Євро-2020

Роналду vs Украина
Роналду vs Украина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що своє досягнення Кріштіану Роналду встановив у 2018 році. Під час ривка в матчі з Іспанією 33-річний португалець розвинув швидкість 38.6 км/год. Хоча деякі ЗМІ писали і про всіх 40 км/год.

В тренді

Як бігали інші в Європі:

  • Кіліан Мбаппе (Франція) – 38 км/год
  • Арьєн Роббен (Нідерланди) – 37 км/год
  • Гарет Бейл (Уельс) – 36,9 км/год
  • Еден Азар (Бельгія) – 36,4 км/год

Раніше ми повідомляли, скільки дають за перемогу Шеви на Євро-2020. І виявилося, що на грі збірної можна добре заробити.

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