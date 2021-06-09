Хтось бігає швидше за Роналду? Рекорд швидкості португальця може впасти на Євро-2020

На прийдешньому чемпіонаті Європи-2020 по футболу капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду може оновити цілий список рекордів – від кількості фінальних стадій Євро до голів в одному матчі. Однак і власне досягнення КріРо опиниться під загрозою. Раніше ми писали, що Роналду спілкується про перехід з трьома грандами.
Відповідно до котирувань FAVBET, є непогані шанси на те, що до 13 липня стане відомо, що один з учасників Євро-2020 побив рекорд швидкості Роналду, пробігши швидше ніж 38,6 км/год. Якщо ви теж вірите в падіння рекорду, то ставка приймається з коефіцієнтом 7.00.
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Нагадаємо, що своє досягнення Кріштіану Роналду встановив у 2018 році. Під час ривка в матчі з Іспанією 33-річний португалець розвинув швидкість 38.6 км/год. Хоча деякі ЗМІ писали і про всіх 40 км/год.
Як бігали інші в Європі:
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 38 км/год
- Арьєн Роббен (Нідерланди) – 37 км/год
- Гарет Бейл (Уельс) – 36,9 км/год
- Еден Азар (Бельгія) – 36,4 км/год
Раніше ми повідомляли, скільки дають за перемогу Шеви на Євро-2020. І виявилося, що на грі збірної можна добре заробити.