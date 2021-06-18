18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
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Англия --
Шотландия --
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Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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"Ярмоленко в ванне обливается Хайнекеном и пьет колу": Андрей пожинает плоды своего шоу с бутылками

Олег Люлька Олег Люлька
18 июня, 15:39
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Футболисты сборной Украины по полной программе троллят своего лидера, который после победной игры с Северной Македонией позволил себе пойти наперекор Роналду
Ярмоленко "зажигает" на поле и вне его
Ярмоленко "зажигает" на поле и вне его / Фото: Канал Футбол

Партнеры по сборной Украины затроллили Андрея Ярмоленко после его эпического выступления на пресс-конференции по окончании матча с Северной Македонией, когда вингер Вест Хэма пропиарил бутылки спонсоров Евро-2020.

"Было ли у Ярмоленко уже пополнение карточки после той пресс-конференции? Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, будет ли на ужине сегодня что-то новенькое", – пошутил по этому поводу Александр Караваев

"Я еще Ярмоленко сегодня не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет", – развил тему напитков Сергей Сидорчук

Напомним, ранее на одной из пресс-конференций на Евро Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, тем самым подчеркнув приверженность здоровому образу жизни.

Позже примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Тогда как Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после поединка с Северной Македонией, в котором он отметился голом и результативной передачей, наоборот, решил защитить попавшие в немилость других звезд напитки.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!" – эмоционально произнес Ярмоленко, обращаясь к спонсорам за столом для пресс-конференции

Читайте также: Ярмоленко предлагают сделать Почетным гражданином Чернигова

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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