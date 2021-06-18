"Ярмоленко в ванне обливается Хайнекеном и пьет колу": Андрей пожинает плоды своего шоу с бутылками

Футболисты сборной Украины по полной программе троллят своего лидера, который после победной игры с Северной Македонией позволил себе пойти наперекор Роналду

Ярмоленко "зажигает" на поле и вне его / Фото: Канал Футбол

Партнеры по сборной Украины затроллили Андрея Ярмоленко после его эпического выступления на пресс-конференции по окончании матча с Северной Македонией, когда вингер Вест Хэма пропиарил бутылки спонсоров Евро-2020.

"Было ли у Ярмоленко уже пополнение карточки после той пресс-конференции? Не знаю, наверное, уже зашло. Посмотрим, будет ли на ужине сегодня что-то новенькое", – пошутил по этому поводу Александр Караваев

"Я еще Ярмоленко сегодня не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет", – развил тему напитков Сергей Сидорчук

Напомним, ранее на одной из пресс-конференций на Евро Роналду убрал со стола две бутылки колы и вместо них поставил бутылку с обычной водой, тем самым подчеркнув приверженность здоровому образу жизни.

Позже примеру Криштиану последовал итальянец Мануэль Локателли, который также отодвинул от себя бутылки с колой. А лидер сборной Франции Поль Погба убрал со стола пиво. Погба – мусульманин. А эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Тогда как Андрей Ярмоленко на пресс-конференции после поединка с Северной Македонией, в котором он отметился голом и результативной передачей, наоборот, решил защитить попавшие в немилость других звезд напитки.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал кока-колу. А я поставлю кока-колу, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!" – эмоционально произнес Ярмоленко, обращаясь к спонсорам за столом для пресс-конференции

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Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)