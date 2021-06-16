Будь как Роналду! Погба убрал со стола бутылку пива

Полузащитник сборной Франции Поль Погба возмутился, что перед ним поставили пиво во время пресс-конференции, и спрятал бутылку под стол

Игрок сборной Франции Поль Погба против алкоголя

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции обыграла команду Германии – 1:0.

После матча на пресс-конференцию пришел полузащитник французов Поль Погба. И остался недоволен тем, что на столе стояла бутылка с пивом. Не долго думая, футболист переставил бутылку на пол.

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Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Это не первый случай на Евро, что игрокам не нравятся бутылки на столе. Ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола колу. Футболист выступает за здоровый образ жизни, поэтому вместо газировки поставил обычную воду.

Также мы рассказывали, что во время матча Франция – Германия немецкий защитник Рюдигер укусил Погба. Но за свой поступок не получил даже желтой карточки.