16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Будь как Роналду! Погба убрал со стола бутылку пива

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
16 июня, 11:53
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Полузащитник сборной Франции Поль Погба возмутился, что перед ним поставили пиво во время пресс-конференции, и спрятал бутылку под стол
Игрок сборной Франции Поль Погба против алкоголя
Игрок сборной Франции Поль Погба против алкоголя

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Франции обыграла команду Германии – 1:0.

После матча на пресс-конференцию пришел полузащитник французов Поль Погба. И остался недоволен тем, что на столе стояла бутылка с пивом. Не долго думая, футболист переставил бутылку на пол.

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Напомним, что Погба – мусульманин. Эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Это не первый случай на Евро, что игрокам не нравятся бутылки на столе. Ранее лидер сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола колу. Футболист выступает за здоровый образ жизни, поэтому вместо газировки поставил обычную воду.

Также мы рассказывали, что во время матча Франция – Германия немецкий защитник Рюдигер укусил Погба. Но за свой поступок не получил даже желтой карточки.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
16:00
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Четверг, 17 июня
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19:00
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