15 июня 19:00 Видео
Венгрия 0
Португалия 3
15 июня 22:00 Видео
Франция 1
Германия 0
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Победить Германию французам помог антирекорд: постарался Хуммельс

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 июня, 23:55
Копировать ссылку
Немецкий защитник Матс Хуммельс забил гол в собственные ворота – это третий автогол в 12 матчах на Евро-2020, столько было за весь чемпионат Европы 2016 года
Хуммельс забивает гол в свои ворота
Хуммельс забивает гол в свои ворота / Фото: Getty Images

Ну вот, первый тур чемпионата Европы и завершен. В Мюнхене сыграли команды, которые можно увидеть и у финале. Франция принимала Германию.

Счет был открыт на 20-й минуте, когда защитник сборной Германии Матс Хуммельс, пытаясь прервать прострел Эрнандеса, срезал мяч в собственные ворота.

Что интересно, это уже третий автогол в 12 матчах Евро-2020. Ранее в свои ворота забивали турок Мерих Демираль (в игре с Италией) и поляк Войцех Щенсны (в игре со Словакией). Три автогола – это повторение антирекорда чемпионатов Европы, столько же было на Евро-2016.

Немцы могли отыграться перед уходом в раздевалку, но Гюндоган с пределов штрафной не попал в ворота.

После перерыва французы имели прекрасную возможность увеличить преимущество, однако Рабьо проверил на прочность штангу.

В ответной атаке уже Гнабри с убойной позиции не попал в створ ворот.

Потом был гол Мбаппе, но рефери зафиксировал офсайд. За ним отличился Бензема, но VAR и снова офсайд. Отыграться немцы так и не смогли.

Французы нанесли первое поражение Германии в стартовых матчах чемпионатов Европы.

Франция – Германия – 1:0
Гол: Хуммельс (20, авт.)

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Франция Франция Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Венгрия Венгрия Вен
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Еще одним событием в матче стало приземление парашютиста прямо на футбольное поле. Так активист боролся за охрану окружающей среды. На куполе его парашюта была надпись: "Откажитесь от нефти. Гринпис".

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
0:3
Видео О матче
1:0
Видео О матче
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять