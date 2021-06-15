15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Франция

22:00

Германия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Франция – Германия: онлайн матча из "группы смерти" Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 12:59
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В борьбу за трофей чемпионата Европы вступают гранды европейского футбола. Сегодня Германия попытается прервать пятиматчевую серию против Франции без побед

Во вторник, 15 июня, состоится центральный матч первого тура группового этапа Евро-2020: на "Альянц Арене" Мюнхене сборная Германии примет команду Франции. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийный онлайн с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ФРАНЦИЯ – ГЕРМАНИЯ

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Действующий чемпион мира встретится с одним из претендентов на победу в турнире. И пусть сейчас игра Германии вызывает много вопросов у болельщиков команды, немцы всегда считаются фаворитами на различных форумах – будь то чемпионат Европы или мира.

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Франция провела перед стартом Евро два спарринга и оба выиграла с одинаковым счетом 3:0 – были разгромлены команды Болгарии и Уэльса. Германия в рамках подготовки к чемпионату Европы уничтожила Латвию (7:1) и не смогла обыграть Данию (1:1).

Франция и Германия имеют богатую статистику противостояния. Они успели провести между собой 16 встреч, половину из которых завершились в пользу Франции. Более того, немцы не могут обыграть французов с победного ЧМ-2014, где они остановили "Ле Блё" в четвертьфинале. А это, на секундочку, пять матчей подряд!

Обе команды удивили составами на чемпионат Европы. У немцев по разным причинам не смогли поехать на Евро Марк-Андре тер Штеген, Марко Ройс, зато впервые с 2018 года в команду вернулись Матс Хуммельс и Томас Мюллер. А Франция неожиданно вернула в команду шантажиста Карима Бензема.

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Ориентировочные составы от УЕФА:

  • Франция: Льорис; Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Канте, Погба, Рабьо, Гризманн; Бензема, Мбаппе
  • Германия: Нойер; Гинтер, Хуммельс, Рюдигер; Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс; Хаверц, Мюллер, Гнабри

Букмекеры о матче Франция – Германия:

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.69, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.89.

Где смотреть матч Франция – Германия:

Матч Франция – Германия в прямом эфире покажут на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2", а также "Украина", которые доступны с помощью сервиса OLL.TV. Начало – в 22:00.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Германия Германия Гер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Венгрия Венгрия Вен
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Португалия Португалия Пор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Франция Франция Фра
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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Четверг, 17 июня
16:00
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