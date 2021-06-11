11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Мисс сборной Франции: самая красивая девушка страны выбрала Мбаппе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 05:19
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Алисия Айлис занималась фехтованием и учила право, а в 2017 году победила в конкурсе "Мисс Франция"
Алисия Айлис - девушка Килиана Мбаппе
Алисия Айлис - девушка Килиана Мбаппе

Один из лучших молодых футболистов мира Килиан Мбаппе полон решимости к золотой медали чемпионата мира добавить "золото" Евро-2020.

Свою личную жизнь Килиан не афиширует, но французская пресса уверяет, что у футболиста роман с Алисией Айлис. Как и супруга Наполеона Жозефина, Алисия родилась на Мартинике. А после развода родителей переехала с матерью в Гвиану – это французский заморский регион, расположенный на северо-востоке Южной Америки. С детства занималась фехтованием, окончила лицей с углубленным изучением естественных наук, после чего начала изучать право в университете.

Параллельно Алисия начала карьеру модели. Девушку заметили. Она приняла участие в конкурсе "Мисс Франция-2017" и выиграла его. После чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2017".

О том, что у Алисии и Килиана роман стало известно в 2018 года, когда девушка приехала на чемпионат мира поддержать футболиста. Но пара держит в тайне свои отношения.

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