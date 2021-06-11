Мисс сборной Германии: голкипер Трапп поймал ангела

Изабель Гулар в детстве обзывали жирафой, а сейчас она одна из самых востребованных моделей в мире

Изабель Гулар - девушка Кевина Траппа

Кевин Трапп получил вызов в сборную Германии еще в 2017 году. Но за это время сыграл всего пять матчей. Однако свое место в национальной команде перед крупными турнирами стабильно получает.

Куда лучше идут дела у Кевина на любовном фронте. С 2015 года он в отношениях с бразильской моделью Изабель Гулар, более известной как одна из ангелов Victoria’s Secret.

Изабель родилась в Бразилии, где в школе над ней все насмехались за высокий рост и называли жирафой. Как-то в парикмахерской мастер обратил внимание на внешние данные 14-летней девочки и посоветовал ей обратиться в модельное агентство. Так в корне изменилась жизнь Гулар. Сейчас она работает с самыми популярными мировыми брендами. А в 2007 году журнал People включил Изабель Гулар в "100 самых красивых людей мира".