Франция – Германия: где смотреть суперматч Евро-2020

Сегодня сборные Франции и Германии сойдутся в очном поединке на Евро-2020. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнется в 22:00. Трансляция Франция – Германия пройдет на нашем сайте, а также будет доступна на ТВ и в интернете.
Где смотреть матч Франция – Германия:
- "Футбол 1", live
- "Футбол 2", live
- "Украина", live
- OLL.TV (в подписке)
- "Футбол 2", среда, 06:55 (повтор)
- "Футбол 1", среда, 11:40 (повтор)
- "Футбол 1", четверг, 01:25 (повтор)
Это будет уже 17-й матч между командами. Восемь предыдущих встреч завершились в пользу Франции, на счету Германии четыре победы. Тем не менее, немцы не могут обыграть французов с победного ЧМ-2014 – уже в пяти матчах подряд!
Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.69, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.89.
Смотрите, как команды готовились к Евро-2020: