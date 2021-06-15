15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Франция – Германия: где смотреть суперматч Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
15 июня, 16:02
Копировать ссылку
Фавориты Евро-2020 сойдутся в очном поединке уже в стартовом матче на чемпионате Европы. Французы выиграли половину предыдущих матчей против Германии и не проигрывают сопернику с 2014 года
Сборная Германии готовится к матчу против Франции
Сборная Германии готовится к матчу против Франции / Фото: Reuters

Сегодня сборные Франции и Германии сойдутся в очном поединке на Евро-2020. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнется в 22:00. Трансляция Франция – Германия пройдет на нашем сайте, а также будет доступна на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Франция – Германия:

  • "Футбол 1", live
  • "Футбол 2", live
  • "Украина", live
  • OLL.TV (в подписке)
  • "Футбол 2", среда, 06:55 (повтор)
  • "Футбол 1", среда, 11:40 (повтор)
  • "Футбол 1", четверг, 01:25 (повтор)

Это будет уже 17-й матч между командами. Восемь предыдущих встреч завершились в пользу Франции, на счету Германии четыре победы. Тем не менее, немцы не могут обыграть французов с победного ЧМ-2014 – уже в пяти матчах подряд!

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.69, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.89.

Смотрите, как команды готовились к Евро-2020:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять