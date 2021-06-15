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Португалия --
Германия --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
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Россия --
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Хорватия --
Шотландия --
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Швеция --
Польша --
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Словакия --
Испания --
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Португалия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Парашютист упал на поле в матче Франции и Германии. Футболисты не верили своим глазам

Елена Павлова Елена Павлова
15 июня, 23:45
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Во время поединка группы F на газоне Альянц Арены в Мюнхене приземлился непонятно откуда взявшийся парень на парашюте и разбил камеру-паука
Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии
Парашютист приземлился на поле в матче Франции и Германии / Фото: Reuters

Перед началом матча Евро-2020 между сборными Франции и Германии в группе F (1:0) произошел инцидент, из-за которого пришлось остановить разминку. На поле неожиданно приземлился парашютист, который поразил всех на стадионе в Баварии.

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В начале поединка чемпионата Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене над стадионом показался парень на парашюте. Он пролетел над медиа-трибуною и болельщиками, едва не врезался в толку фанатов и сел прямо на газон, разбив камеру-паука. Подготовку к матчу пришлось ненадолго прервать, а некоторые игроки были откровенны поражены происходящим.

На парашюте оказался написан призыв отказаться от нефтепродуктов и слово "Гринпис".


Фото Reuters

Ранее мы сообщали, что Криштиану обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро, оформив дубль в матче с Венгрией.

Выйдя с первых минут матча, Роналду стал первым в истории Евро, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы.

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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
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