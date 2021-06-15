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Швейцарія --
Турція --
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Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
Англія --
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Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Перемогти Німеччину французам допоміг антирекорд: постарався Хуммельс

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 червня, 23:55
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Німецький захисник Матс Хуммельс забив гол у власні ворота – це третій автогол в 12 матчах на Євро-2020, стільки було за весь чемпіонат Європи 2016 року
Хуммельс забиває гол у свої ворота
Хуммельс забиває гол у свої ворота / Фото: Getty Images

Ну ось, перший тур чемпіонату Європи і завершений. У Мюнхені зіграли команди, які можна побачити і у фіналі. Франція приймала Німеччину.

Рахунок був відкритий на 20-й хвилині, коли захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс, намагаючись перервати простріл Ернандеса, зрізав м'яч у власні ворота.

Що цікаво, це вже третій автогол в 12 матчах Євро-2020. Раніше в свої ворота забивали турок Меріх Деміраль (в грі з Італією) і поляк Войцех Щенсни (в грі зі Словаччиною). Три автоголи – це повторення антирекорду чемпіонатів Європи, стільки ж було на Євро-2016.

Німці могли відігратися перед відходом в роздягальню, але Гюндоган з меж штрафного не влучив у ворота.

Після перерви французи мали чудову нагоду збільшити перевагу, однак Рабьо перевірив на міцність штангу.

В атаці у відповідь вже Гнабрі із чудової позиції не влучив у площину воріт.

Потім був гол Мбаппе, але рефері зафіксував офсайд. За ним відзначився Бензема, але VAR і знову офсайд. Відігратися німці так і не змогли.

Французи завдали першої поразки Німеччині в стартових матчах чемпіонатів Європи.

Франція – Німеччина – 1:0
Гол: Хуммельс (20, авт.)

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В
Н
П
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Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Франція Франція Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Угорщина Угорщина Уго
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Ще однією подією в матчі стало приземлення парашутиста прямо на футбольне поле. Так активіст боровся за охорону навколишнього середовища. На куполі його парашута був напис: "Відмовтеся від нафти. Грінпіс".

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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