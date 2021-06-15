Перемогти Німеччину французам допоміг антирекорд: постарався Хуммельс

Німецький захисник Матс Хуммельс забив гол у власні ворота – це третій автогол в 12 матчах на Євро-2020, стільки було за весь чемпіонат Європи 2016 року

Хуммельс забиває гол у свої ворота / Фото: Getty Images

Ну ось, перший тур чемпіонату Європи і завершений. У Мюнхені зіграли команди, які можна побачити і у фіналі. Франція приймала Німеччину.

Рахунок був відкритий на 20-й хвилині, коли захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс, намагаючись перервати простріл Ернандеса, зрізав м'яч у власні ворота.

Що цікаво, це вже третій автогол в 12 матчах Євро-2020. Раніше в свої ворота забивали турок Меріх Деміраль (в грі з Італією) і поляк Войцех Щенсни (в грі зі Словаччиною). Три автоголи – це повторення антирекорду чемпіонатів Європи, стільки ж було на Євро-2016.

Німці могли відігратися перед відходом в роздягальню, але Гюндоган з меж штрафного не влучив у ворота.

Після перерви французи мали чудову нагоду збільшити перевагу, однак Рабьо перевірив на міцність штангу.

В атаці у відповідь вже Гнабрі із чудової позиції не влучив у площину воріт.

Потім був гол Мбаппе, але рефері зафіксував офсайд. За ним відзначився Бензема, але VAR і знову офсайд. Відігратися німці так і не змогли.

Французи завдали першої поразки Німеччині в стартових матчах чемпіонатів Європи.

Франція – Німеччина – 1:0

Гол: Хуммельс (20, авт.)

Ще однією подією в матчі стало приземлення парашутиста прямо на футбольне поле. Так активіст боровся за охорону навколишнього середовища. На куполі його парашута був напис: "Відмовтеся від нафти. Грінпіс".