Перемогти Німеччину французам допоміг антирекорд: постарався Хуммельс

Ну ось, перший тур чемпіонату Європи і завершений. У Мюнхені зіграли команди, які можна побачити і у фіналі. Франція приймала Німеччину.
Рахунок був відкритий на 20-й хвилині, коли захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс, намагаючись перервати простріл Ернандеса, зрізав м'яч у власні ворота.
Що цікаво, це вже третій автогол в 12 матчах Євро-2020. Раніше в свої ворота забивали турок Меріх Деміраль (в грі з Італією) і поляк Войцех Щенсни (в грі зі Словаччиною). Три автоголи – це повторення антирекорду чемпіонатів Європи, стільки ж було на Євро-2016.
Німці могли відігратися перед відходом в роздягальню, але Гюндоган з меж штрафного не влучив у ворота.
Після перерви французи мали чудову нагоду збільшити перевагу, однак Рабьо перевірив на міцність штангу.
В атаці у відповідь вже Гнабрі із чудової позиції не влучив у площину воріт.
Потім був гол Мбаппе, але рефері зафіксував офсайд. За ним відзначився Бензема, але VAR і знову офсайд. Відігратися німці так і не змогли.
Французи завдали першої поразки Німеччині в стартових матчах чемпіонатів Європи.
Франція – Німеччина – 1:0
Гол: Хуммельс (20, авт.)
Ще однією подією в матчі стало приземлення парашутиста прямо на футбольне поле. Так активіст боровся за охорону навколишнього середовища. На куполі його парашута був напис: "Відмовтеся від нафти. Грінпіс".