15 червня 19:00 Відео
Угорщина 0
Португалія 3
15 червня 22:00 Відео
Франція 1
Німеччина 0
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Парашутист упав на поле в матчі Франції та Німеччини. Футболісти не вірили своїм очам

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 23:45
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Під час поєдинку групи F на газоні Альянц Арени в Мюнхені приземлився не зрозуміло звідки взялася хлопець на парашуті і розбив камеру-павука
Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини
Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини / Фото: Reuters

Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини в групі F (1:0) стався інцидент, через який довелося затримати розминку. На поле несподівано приземлився парашутист, який вразив усіх на стадіоні в Баварії.

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На початку поєдинку чемпіонату Європи на "Альянц Арені" в Мюнхені над стадіоном з'явився хлопець на парашуті. Він пролетів над медіа-трибуною і уболівальниками, ледь не врізався в толку фанатів і сіл прямо на газон, розбивши камеру-павука. Підготовку до матчу довелося ненадовго перервати, а деякі гравці були відверто вражені тим, що відбувається.

На парашуті виявився написаний заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Грінпіс".


фото Reuters

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану обігнав Платіні в списку кращих бомбардирів Євро, оформивши дубль в матчі з Угорщиною.

Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
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