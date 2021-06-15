Парашутист упав на поле в матчі Франції та Німеччини. Футболісти не вірили своїм очам

Під час поєдинку групи F на газоні Альянц Арени в Мюнхені приземлився не зрозуміло звідки взялася хлопець на парашуті і розбив камеру-павука

Парашутист приземлився на полі в матчі Франції та Німеччини / Фото: Reuters

Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини в групі F (1:0) стався інцидент, через який довелося затримати розминку. На поле несподівано приземлився парашутист, який вразив усіх на стадіоні в Баварії.

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На початку поєдинку чемпіонату Європи на "Альянц Арені" в Мюнхені над стадіоном з'явився хлопець на парашуті. Він пролетів над медіа-трибуною і уболівальниками, ледь не врізався в толку фанатів і сіл прямо на газон, розбивши камеру-павука. Підготовку до матчу довелося ненадовго перервати, а деякі гравці були відверто вражені тим, що відбувається.

На парашуті виявився написаний заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Грінпіс".



фото Reuters

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