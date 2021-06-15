Роналду – один на всю Європу! Тільки португалець зіграв на 5 Євро!

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і з тих пір не пропускає турнір

Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду, який вийшов на поле з перших хвилин у матчі Євро-2020 проти Угорщини, встановив унікальне досягнення. Голеадор Ювентуса став першим футболістом в історії, який відіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Онлайн Угорщина – Португалія доступний на нашому сайті з оперативними коментарями, фото і відео кращих моментів.

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Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і з тих пір не пропускає турнір. У 2016 році Португалія нарешті перемогла на чемпіонаті Європи, сенсаційно здолавши у фіналі Францію (1:0).

Цікаво, що 17 гравців взяли участь у фінальних стадіях чотирьох Євро. Першими це у 2000 році зробили Лотар Маттеус і Петер Шмейхель. Однак до п'ятого чемпіонату континенту дістався тільки Кріштіану Роналду.

Роналду / Фото: Reuters

Перший м'яч за збірну Роналду забив у першому ж матчі свого дебютного Євро – 12 червня 2004 року проти греків. З тих пір нападник провів вже 22 гри у фінальних стадіях і відзначився ще 8 разів. З 9 голами він ділить лідерство у списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи з французом Мішелем Платіні, який всі свої голи забив на Євро-1984.