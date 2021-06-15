15 червня 86’
Угорщина 0
Португалія 0
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Роналду – один на всю Європу! Тільки португалець зіграв на 5 Євро!

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 19:40
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Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і з тих пір не пропускає турнір
Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020
Кріштіану Роналду і Пепе на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду, який вийшов на поле з перших хвилин у матчі Євро-2020 проти Угорщини, встановив унікальне досягнення. Голеадор Ювентуса став першим футболістом в історії, який відіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Онлайн Угорщина – Португалія доступний на нашому сайті з оперативними коментарями, фото і відео кращих моментів.

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Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і з тих пір не пропускає турнір. У 2016 році Португалія нарешті перемогла на чемпіонаті Європи, сенсаційно здолавши у фіналі Францію (1:0).

Цікаво, що 17 гравців взяли участь у фінальних стадіях чотирьох Євро. Першими це у 2000 році зробили Лотар Маттеус і Петер Шмейхель. Однак до п'ятого чемпіонату континенту дістався тільки Кріштіану Роналду.

Роналду
Роналду / Фото: Reuters

Перший м'яч за збірну Роналду забив у першому ж матчі свого дебютного Євро – 12 червня 2004 року проти греків. З тих пір нападник провів вже 22 гри у фінальних стадіях і відзначився ще 8 разів. З 9 голами він ділить лідерство у списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи з французом Мішелем Платіні, який всі свої голи забив на Євро-1984.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:0 (86’)
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Середа, 16 червня
16:00
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