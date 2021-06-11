Міс збірної Португалії: продавчиня перетворила Роналду з ловеласа на сім'янина

Джорджина Родрігес запевняє, що у них з Кріштіану було взаємне кохання з першого погляду

Джорджина Родрігес - наречена Кріштіану Роналду

Про такого нареченого мріяли, мабуть, тисячі, а може й мільйони дівчат по всьому світу. Багатий, успішний, красивий. Один з кращих футболістів в історії – Кріштіану Роналду.

Він регулярно міняв дівчат, троє його дітей з'явилися на світ від сурогатних матерів. Ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію. Але проста консультантка з магазину перетворила ловеласа Кріштіану на зразкового сім'янина.

"Для нас обох це було кохання з першого погляду", – згадує Джорджина початок роману. Вони познайомилися в магазині. Потім ще зустрілися і відтоді не розлучаються.

Спочатку пара приховувала свої стосунки, але вже в січні 2017-го Кріштіану представив нову дівчину офіційно, прийшовши з нею на церемонію вручення "Золотого м'яча". А вже в листопаді Джорджина народила дочку Алану Мартіну.