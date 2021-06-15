15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Угорщина

19:00

Португалія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Угорщина – Португалія: онлайн старту Роналду і Ко на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 11:01
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Зустріч одного з Андердог турніру з фаворитом стартує о 19:00 за київським часом в Будапешті

У вівторок завершується перший тур групового етапу чемпіонату Європи. Сьогодні проходять ще два поєдинки. напередодні ж Іспанія заганяла м'яч і себе в матчі проти Швеції. Останніми в боротьбу вступають команди групи F.

О 19:00 на "Пушкаш Арені" в Будапешті гру починають збірні Угорщини та Португалії. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото, статистикою і відео найкращих моментів.

Онлайн Угорщина – Португалія

Стартові розклади. Відразу ж після жеребкування фінального турніру угорці відчули себе кроликом в клітці з хижаками. Нагадаємо, в квартеті F також виступають Франція і Німеччина. Над удачею угорців досі продовжують сміятися в соцмережах.

Цікаво, що в останніх п'яти матчах і Португалія, і Угорщина за три рази вигравали і двічі розходилися з опонентами нічиєю. Правда, в особистих зустрічах – помітну перевагу у піренейців: 9 перемог при 4 мирових у 13 поєдинках.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ УГОРЩИНИ

Примітно, що суперники доволі результативно грали на єврофорумах, забивши 13 м'ячів у трьох зустрічах. А їх історія почалася ще в 1926 році!

Дізнавайтеся турнірні таблиці всіх груп на Євро-2020.

Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція стартує о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET перевага надається гостям, коефіцієнт на їх перемогу – 1.43. На сенсаційний успіх збірної Угорщини можна поставити з коефіцієнтом 8.90, на нічию – 4.70. І це зважаючи на, що підопічні італійця Марко Россі грають на своєму шикарному стадіоні.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ПОРТУГАЛІЇ

Дивіться, як португальські зірки розгромили ізраїльтян минулого тижня:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
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22:00
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Середа, 16 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
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