Угорщина – Португалія: онлайн старту Роналду і Ко на Євро-2020

Зустріч одного з Андердог турніру з фаворитом стартує о 19:00 за київським часом в Будапешті

У вівторок завершується перший тур групового етапу чемпіонату Європи. Сьогодні проходять ще два поєдинки. напередодні ж Іспанія заганяла м'яч і себе в матчі проти Швеції. Останніми в боротьбу вступають команди групи F.

О 19:00 на "Пушкаш Арені" в Будапешті гру починають збірні Угорщини та Португалії. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото, статистикою і відео найкращих моментів.

Онлайн Угорщина – Португалія

Стартові розклади. Відразу ж після жеребкування фінального турніру угорці відчули себе кроликом в клітці з хижаками. Нагадаємо, в квартеті F також виступають Франція і Німеччина. Над удачею угорців досі продовжують сміятися в соцмережах.

Цікаво, що в останніх п'яти матчах і Португалія, і Угорщина за три рази вигравали і двічі розходилися з опонентами нічиєю. Правда, в особистих зустрічах – помітну перевагу у піренейців: 9 перемог при 4 мирових у 13 поєдинках.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ УГОРЩИНИ

Примітно, що суперники доволі результативно грали на єврофорумах, забивши 13 м'ячів у трьох зустрічах. А їх історія почалася ще в 1926 році!

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Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Пряма трансляція стартує о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET перевага надається гостям, коефіцієнт на їх перемогу – 1.43. На сенсаційний успіх збірної Угорщини можна поставити з коефіцієнтом 8.90, на нічию – 4.70. І це зважаючи на, що підопічні італійця Марко Россі грають на своєму шикарному стадіоні.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ПОРТУГАЛІЇ

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