Роналду – один на всю Европу! Только португалец сыграл на 5 Евро!

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, когда дошел со сборной до финала, и с тех пор не пропускает турнир

Криштиану Роналду и Пепе на Евро-2020 / Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который вышел на поле с первых минут в матче Евро-2020 против Венгрии, установил уникальное достижение. Голеадор Ювентуса стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Онлайн Венгрия – Португалия доступен на нашем сайте с оперативными комментариями, фото и видео лучших моментов.

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Роналду дебютировал на Евро в 2004 году, когда дошел со сборной до финала, и с тех пор не пропускает турнир. В 2016 году Португалия наконец-то победила на чемпионате Европы, сенсационно одолев в финале Францию (1:0).

Любопытно, что 17 человек приняли участие в финальных стадиях четырех Евро. Первыми это в 2000 году сделали Лотар Маттеус и Петер Шмейхель. Однако до пятого чемпионата континента добрался только Криштиану Роналду.

Роналду / Фото: Reuters

Первый мяч за сборную Роналду забил в первом матче своего дебютного Евро – 12 июня 2004 года против греков. С тех пор нападающий провел уже 21 игру в финальных стадиях и отличился еще 8 раз. С 9 голами он делит лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов Европы с французом Мишелем Платини, который все свои голы забил на Евро-1984.