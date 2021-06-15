15 червня 19:00 Відео
Угорщина 0
Португалія 3
15 червня 87’
Франція 1
Німеччина 0
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Франція – Німеччина: відео голу та огляд суперматчу на Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 22:41
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П'ятий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 закривається на Альянц Арені в Мюнхені поєдинком між двома останніми переможцями мундіалі
Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба
Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба / Фото: Reuters

Останніми в боротьбу на Євро-2020 вступили представники групи смерті. І відразу такий мега-матч двох останніх переможців чемпіонатів світу. Зустріч Франції та Німеччини йде у Мюнхені на "Альянц Арені". мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

Читайте також: Франція – Німеччина: стрім битви грандів Євро-2020

Французи хоч і грали на чужій території, але першими відкрили рахунок не без допомоги невеликої частки везіння. М'яч в свої ворота після прострілу Ернандеса в свої ворота зрізав досвідчений Матс Хуммельс, який не грав за збірну Німеччини з березня 2019 року.

У наступному турі 19 червня Португалія зіграє з Німеччиною. А Угорщину чекають чемпіони світу з Франції.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану обігнав Платіні в списку кращих бомбардирів Євро, оформивши дубль у матчі з Угорщиною.

Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Німеччина
0
0:0
0
3
Франція
0
0:0
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:3
Відео Про матч
1:0 (87’)
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
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