Франція – Німеччина: відео голу та огляд суперматчу на Євро-2020

П'ятий ігровий день на чемпіонаті Європи-2020 закривається на Альянц Арені в Мюнхені поєдинком між двома останніми переможцями мундіалі

Футболісти збірної Німеччини стримують Поля Погба / Фото: Reuters

Останніми в боротьбу на Євро-2020 вступили представники групи смерті. І відразу такий мега-матч двох останніх переможців чемпіонатів світу. Зустріч Франції та Німеччини йде у Мюнхені на "Альянц Арені". мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Французи хоч і грали на чужій території, але першими відкрили рахунок не без допомоги невеликої частки везіння. М'яч в свої ворота після прострілу Ернандеса в свої ворота зрізав досвідчений Матс Хуммельс, який не грав за збірну Німеччини з березня 2019 року.

У наступному турі 19 червня Португалія зіграє з Німеччиною. А Угорщину чекають чемпіони світу з Франції.

Раніше ми повідомляли, що Кріштіану обігнав Платіні в списку кращих бомбардирів Євро, оформивши дубль у матчі з Угорщиною.

Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.