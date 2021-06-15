Зупиніть Роналду, якщо зможете! Португалець обігнав Платіні у списку кращих бомбардирів Євро

Капітан чемпіонів Європи Кріштіану Роналду за один матч з Угорщиною на Євро-2020 встановив відразу кілька унікальних рекордів в історії чемпіонатів

Кріштіану Роналду переписав історію Євро / Фото: Reuters

Просто фантастичну кінцівку видала збірна Португалії у першому матчі на Євро-2020 проти Угорщини. Починаючи з 84-ї хвилини чинні чемпіони Європи тричі вразили ворота суперників у Будапешті. Зрештою португальці розгромили угорців 3:0 і очолили свою групу, а капітан піренейців Кріштіану Роналду побив кілька рекордів.

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Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і відтоді не пропускає турнір.

А завдяки дублю на останніх хвилинах матчу 36-річний португалець обігнав легенду збірної Франції Мішеля Платіні в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи. У Роналду тепер 11 голів, у Платіні залишилося 9, які він забив на Євро-1984. Також Кріштіану – перший футболіст, який забивав на 5 Євро!

Перший м'яч за збірну Роналду забив у першому ж матчі свого дебютного Євро – 12 червня 2004 року проти греків.

Кращі бомбардири в історії Євро:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 11 голів

2. Мішель Платіні (Франція) – 9

3. Алан Ширер (Англія) – 7

Нагадаємо, що в 2016 році Португалія нарешті перемогла на чемпіонаті Європи, сенсаційно здолавши у фіналі Францію (1:0).

У другому матчі групи смерті сьогодні зіграють збірні Франції та Німеччини. Зустріч останніх двох переможців ЧС відбудеться у Мюнхені. мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.