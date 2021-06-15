15 червня 19:00 Відео
Угорщина 0
Португалія 3
15 червня 12’
Франція 0
Німеччина 0
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Зупиніть Роналду, якщо зможете! Португалець обігнав Платіні у списку кращих бомбардирів Євро

Олена Павлова Олена Павлова
15 червня, 21:41
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Капітан чемпіонів Європи Кріштіану Роналду за один матч з Угорщиною на Євро-2020 встановив відразу кілька унікальних рекордів в історії чемпіонатів
Кріштіану Роналду переписав історію Євро
Кріштіану Роналду переписав історію Євро / Фото: Reuters

Просто фантастичну кінцівку видала збірна Португалії у першому матчі на Євро-2020 проти Угорщини. Починаючи з 84-ї хвилини чинні чемпіони Європи тричі вразили ворота суперників у Будапешті. Зрештою португальці розгромили угорців 3:0 і очолили свою групу, а капітан піренейців Кріштіану Роналду побив кілька рекордів.

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Вийшовши з перших хвилин матчу, Роналду став першим в історії Євро, хто зіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Роналду дебютував на Євро у 2004 році, коли дійшов зі збірною до фіналу, і відтоді не пропускає турнір.

А завдяки дублю на останніх хвилинах матчу 36-річний португалець обігнав легенду збірної Франції Мішеля Платіні в списку кращих бомбардирів чемпіонатів Європи. У Роналду тепер 11 голів, у Платіні залишилося 9, які він забив на Євро-1984. Також Кріштіану – перший футболіст, який забивав на 5 Євро!

Перший м'яч за збірну Роналду забив у першому ж матчі свого дебютного Євро – 12 червня 2004 року проти греків.

Кращі бомбардири в історії Євро:

  • 1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 11 голів
  • 2. Мішель Платіні (Франція) – 9
  • 3. Алан Ширер (Англія) – 7

Нагадаємо, що в 2016 році Португалія нарешті перемогла на чемпіонаті Європи, сенсаційно здолавши у фіналі Францію (1:0).

У другому матчі групи смерті сьогодні зіграють збірні Франції та Німеччини. Зустріч останніх двох переможців ЧС відбудеться у Мюнхені. мультимедійний онлайн Франція – Німеччина доступний на нашому сайті з усіма цікавими подробицями.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Німеччина
0
0:0
0
3
Франція
0
0:0
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:3
Відео Про матч
0:0 (12’)
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
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Четвер, 17 червня
16:00
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