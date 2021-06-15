15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Франція – Німеччина: стрім битви грандів Євро-2020

Євген Кучин Євген Кучин
15 червня, 16:47
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Дивіться разом з нами супердвобій чемпіонату Європи, спілкуйтеся з коментатором і будьте в курсі всього, що відбувається на полі

Сьогодні на чемпіонаті Європи останній день першого туру. На закуску календар нам подарував супердвобій. Зустрічаються збірні Франції та Німеччини. Французи, між іншим, чинні чемпіони світу. Німці вигравали ЧС-2014.

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На останньому Євро-2016 команди зустрілися у півфіналі. Тоді дубль Грізманна приніс перемогу Франції. Як буде сьогодні? Ви все дізнаєтеся з нашого стріму. Пряма трансляція матчу Франція – Німеччина буде на YouTube-каналі ТуМатч!

Нагадаємо, що також у вас є можливість подивитися текстовий онлайн поєдинку Франція – Німеччина. Там в режимі реального часу будемо викладати відео огляди ключових моментів зустрічі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Четвер, 17 червня
16:00
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