Франція – Німеччина: стрім битви грандів Євро-2020

Сьогодні на чемпіонаті Європи останній день першого туру. На закуску календар нам подарував супердвобій. Зустрічаються збірні Франції та Німеччини. Французи, між іншим, чинні чемпіони світу. Німці вигравали ЧС-2014.
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На останньому Євро-2016 команди зустрілися у півфіналі. Тоді дубль Грізманна приніс перемогу Франції. Як буде сьогодні? Ви все дізнаєтеся з нашого стріму. Пряма трансляція матчу Франція – Німеччина буде на YouTube-каналі ТуМатч!
Нагадаємо, що також у вас є можливість подивитися текстовий онлайн поєдинку Франція – Німеччина. Там в режимі реального часу будемо викладати відео огляди ключових моментів зустрічі.