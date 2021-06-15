Франція – Німеччина: стрім битви грандів Євро-2020

Дивіться разом з нами супердвобій чемпіонату Європи, спілкуйтеся з коментатором і будьте в курсі всього, що відбувається на полі

Сьогодні на чемпіонаті Європи останній день першого туру. На закуску календар нам подарував супердвобій. Зустрічаються збірні Франції та Німеччини. Французи, між іншим, чинні чемпіони світу. Німці вигравали ЧС-2014.

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На останньому Євро-2016 команди зустрілися у півфіналі. Тоді дубль Грізманна приніс перемогу Франції. Як буде сьогодні? Ви все дізнаєтеся з нашого стріму. Пряма трансляція матчу Франція – Німеччина буде на YouTube-каналі ТуМатч!

Нагадаємо, що також у вас є можливість подивитися текстовий онлайн поєдинку Франція – Німеччина. Там в режимі реального часу будемо викладати відео огляди ключових моментів зустрічі.