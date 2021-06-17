Самый преданный фанат! Сын Ярмоленко пошел в фан-зону болеть за Украину

Супруга полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко показала в соцсетях, как их сын болеет за украинскую сборную в матче против Северной Македонии

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрей Ярмоленко забивает на чемпионате Европы второй матч подряд. Но у него нет выбора, когда дома такая поддержка. Мы рассказывали, как за лидера сборной Украины болели сыновья во время матча с Нидерландами.

После поединка с Северной Македонией супруга футболиста Инна выложила в Instagram новое видео. На нем сын Иван в форме Вест Хэма и с украинским флагом смотрит матч в лондонской фан-зоне.

Надо сказать, что поединок в Бухаресте отметился еще одним рекордом. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Смотрите обзор матча Украина – Северная Македония – 2:1:

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