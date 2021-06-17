17 июня 16:00 Видео
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Северная Македония 1
17 июня 19:00
Дания 1
Бельгия 2
17 июня 45+1’
Нидерланды 1
Австрия 0
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Германия --
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Евро-2020

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Меня начали списывать! Как Ярмоленко после года в запасе стал звездой Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
17 июня, 21:40
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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который забил уже два мяча на чемпионате Европы, рассказал о своей мотивации и непростом сезоне в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Андрей Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал про победу "сине-желтых" над Северной Македонией (2:1) во втором туре Евро-2020 и свою мотивацию на чемпионате.

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"Это чемпионат Европы, здесь слабых команд не бывает. В перерыве тренерский штаб нас предупреждал, что соперник сейчас побежит вперед, ведь ему терять нечего. Македонцы заставили нас защищаться, нервничать. Мы понимали, что нам нужна только победа, и не хотели ее терять. И ребята, и тренерский штаб – все волновались, но хорошо, что нам удалось удержать победный счет. Поздравляю наших болельщиков с этим результатом", – цитирует Ярмоленко УАФ.

Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией / Фото: Reuters

О РОЛИ ЛИДЕРА

"Я соскучился по футболу, почти год я сидел в запасе в клубе, залечивал травмы. Меня начали уже списывать. Это меня мотивировало, и я целенаправленно готовил себя для сборной. Я проделал большую работу, приехал в расположение команды даже раньше, чем было нужно, здесь выполнил снова немалую работу вместе со всеми ребятами. Я хочу играть, хочу демонстрировать качественный футбол. Для этого нужно много работать.

"Не хочу сказать, что сейчас у меня все замечательно. Когда долго не играешь, надо провести три-четыре матча, чтобы снова почувствовать игру, вернуть тонус. Надеюсь, с каждым поединком я буду добавлять. Спасибо тренерскому штабу за доверие, я стараюсь отдавать на поле все силы".

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук
Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

"Да, мы чувствовали это, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе. Эта победа – для всех украинцев. Сегодня можно праздновать, а уже завтра мы начнем готовиться к следующей игре"

Ранее Ярмоленко дали награду после того, как он обставил Шеву.

Смотрите, как Ярмоленко забивал македонцам

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
2
4:4
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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