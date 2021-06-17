Найвідданіший фанат! Син Ярмоленка пішов у фан-зону вболівати за Україну

Дружина півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка показала в соцмережах, як їхній син вболіває за українську збірну в матчі проти Північної Македонії

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрій Ярмоленко забиває на чемпіонаті Європи другий матч поспіль. Але у нього немає вибору, коли вдома така підтримка. Ми розповідали, як за лідера збірної України вболівали сини під час матчу з Нідерландами.

Після поєдинку з Північною Македонією дружина футболіста Інна виклала в Instagram нове відео. На ньому син Іван в формі Вест Гема і з українським прапором дивиться матч у лондонській фан-зоні.

Варто сказати, що поєдинок у Бухаресті відзначився ще одним рекордом. Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія – 2:1:

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