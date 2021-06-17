На Євро такого ще не було! Неймовірний рекорд Ярмоленка і Яремчука

Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук досягли історичного результату на чемпіонаті Європи, вразивши ворота суперника в переможному матчі з Північною Македонією 2:1 в Бухаресті.
Вони стали першим в історії дуетом, який забив у стартових двох матчах своєї команди на одному Євро.
До них таке не вдавалося нікому, повідомляє Opta.
Дивіться, як Ярмоленко і Яремчук забивали македонцям
Нагадаємо, що раніше Ярмоленко і Яремчук відзначилися голами у грі першого туру з Нідерландами, яка завершилася поразкою українців 2:3.
Цікаво, що незабаром Ярмоленко і Яремчук можуть стати одноклубниками. Як ми писали, українського форварда Гента бажає придбати Вест Гем.