На Євро такого ще не було! Неймовірний рекорд Ярмоленка і Яремчука

Футболісти збірної України стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, який зумів відзначитися забитими м'ячами в обох стартових матчах турніру

Збірна України святкує перемогу над Північною Македонією / Фото: Reuters

Футболісти збірної України Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук досягли історичного результату на чемпіонаті Європи, вразивши ворота суперника в переможному матчі з Північною Македонією 2:1 в Бухаресті.



Вони стали першим в історії дуетом, який забив у стартових двох матчах своєї команди на одному Євро.

До них таке не вдавалося нікому, повідомляє Opta.

Дивіться, як Ярмоленко і Яремчук забивали македонцям

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що раніше Ярмоленко і Яремчук відзначилися голами у грі першого туру з Нідерландами, яка завершилася поразкою українців 2:3.

Цікаво, що незабаром Ярмоленко і Яремчук можуть стати одноклубниками. Як ми писали, українського форварда Гента бажає придбати Вест Гем.