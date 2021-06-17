Україна – Північна Македонія: онлайн другого матчу нашої команди на Євро-2020

Команда Андрія Шевченка проведе другий матч на чемпіонаті Європи і спробує заробити перші очки. Суперником нашої команди буде непоступлива Північна Македонія

Сьогодні в Бухаресті на Національному стадіоні пройде матч другого туру групового етапу Євро-2020: збірна України прийме команду Північної Македонії. Матч розпочнеться о 16:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з відео голів та описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Україна стартувала на Євро поразкою від Нідерландів з рахунком 2: 3. Поєдинок видався дуже драматичним. Наша команда пропустила два м'ячі, потім зуміла відігратися, але вистояти до фінального свистка не вистачило сил.

Північна Македонія в дебютному матчі на чемпіонатах Європи поступилася Австрії з рахунком 3: 1. Македонці першими пропустили, але змогли відігратися до перерви. Довгий час команда утримувала нічию, але сил на весь матч не вистачило – в кінцівці зустрічі австрійці забили два м'ячі і зараз очолюють групу C.

Суперник нашої команди займає 62-е місце в рейтингу ФІФА. Македонці пробилися на Євро через стикові матчі Ліги націй, здолавши Косово і Грузію. До поразки від Австрії македонці мали серію з чотирьох матчів без поразок. Вони відмінно стартували у відборі на ЧС-2022, здобувши дві перемоги в трьох матчах, в тому числі над Німеччиною в гостях! Так що легкої прогулянки у команди Андрія Шевченка сьогодні точно не буде.

Це буде п'ята зустріч між командами. Українці вже двічі обігравали свого сьогоднішнього суперника, на рахунку македонців одна перемога в пам'ятному товариському матчі 2004 року. Запам'ятався він тим, що тоді нинішньому наставникові синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуба .

Сьогодні збірної України не зможе допомогти Олександр Зубков, який отримав травму в попередній зустрічі. Зате повернувся в загальну групу Віктор Циганков. УЄФА саме лідера динамівців бачить в якості заміни Зубкову на лівому фланзі.

Орієнтовні склади від УЄФА:

Україна: Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Зінченко, Сидорчук, Малиновський; Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Зінченко, Сидорчук, Малиновський; Ярмоленко, Яремчук, Циганков Північна Македонія: Дмитріївська; С. Рістовскі, Муслім, Д. Велкоськи, Аліоскі; Ніколов, Адемі, Барді; Ельмас, Пандєв, Трайковскі

Перед матчем найбільше хвилювало питання погоди в Бухаресті. Синоптики прогнозували грозу, а ми пам'ятаємо, чим для нас завершувалися матчі під зливи на попередніх Євро – ми програли Франції в 2012-му і Північної Ірландії в 2016-м.

"Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, він не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок ", – заявив Шевченко перед зустріччю .

А ось наставник збірної Північної Македонії Ігор Ангеловскіх налаштований сьогодні на перемогу. Він ставить перед командою завдання вийти в плей-офф Євро-2020.

"Ми приїхали на Євро, щоб вийти в 1/8 фіналу. Хто б не переміг, він підвищить свої шанси на вихід з групи. Ми не відчуваємо тиску. Ми мотивовані і будемо грати на перемогу", – сказав Ангеловскіх напередодні.

Букмекери про матч Україна – Північна Македонія:

Букмекери FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Самим же вірогідним рахунком є перемога України 1: 0 (5.60).

Де дивитися матч Україна – Північна Македонія:

Матч Україна – Північна Македонія в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", а також "Україна", які доступні за допомогою сервісу OLL.TV . Пряма трансляція розпочнеться о 16:00.