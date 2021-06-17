16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Україна

16:00

Північна Македонія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна – Північна Македонія: онлайн другого матчу нашої команди на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 09:00
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Команда Андрія Шевченка проведе другий матч на чемпіонаті Європи і спробує заробити перші очки. Суперником нашої команди буде непоступлива Північна Македонія

Сьогодні в Бухаресті на Національному стадіоні пройде матч другого туру групового етапу Євро-2020: збірна України прийме команду Північної Македонії. Матч розпочнеться о 16:00, а на нашому сайті пройде мультимедійна онлайн трансляція з відео голів та описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Україна стартувала на Євро поразкою від Нідерландів з рахунком 2: 3. Поєдинок видався дуже драматичним. Наша команда пропустила два м'ячі, потім зуміла відігратися, але вистояти до фінального свистка не вистачило сил.

Північна Македонія в дебютному матчі на чемпіонатах Європи поступилася Австрії з рахунком 3: 1. Македонці першими пропустили, але змогли відігратися до перерви. Довгий час команда утримувала нічию, але сил на весь матч не вистачило – в кінцівці зустрічі австрійці забили два м'ячі і зараз очолюють групу C.

Суперник нашої команди займає 62-е місце в рейтингу ФІФА. Македонці пробилися на Євро через стикові матчі Ліги націй, здолавши Косово і Грузію. До поразки від Австрії македонці мали серію з чотирьох матчів без поразок. Вони відмінно стартували у відборі на ЧС-2022, здобувши дві перемоги в трьох матчах, в тому числі над Німеччиною в гостях! Так що легкої прогулянки у команди Андрія Шевченка сьогодні точно не буде.

Це буде п'ята зустріч між командами. Українці вже двічі обігравали свого сьогоднішнього суперника, на рахунку македонців одна перемога в пам'ятному товариському матчі 2004 року. Запам'ятався він тим, що тоді нинішньому наставникові синьо-жовтих Андрію Шевченку вибили два зуба .

Сьогодні збірної України не зможе допомогти Олександр Зубков, який отримав травму в попередній зустрічі. Зате повернувся в загальну групу Віктор Циганков. УЄФА саме лідера динамівців бачить в якості заміни Зубкову на лівому фланзі.

Орієнтовні склади від УЄФА:

  • Україна: Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Зінченко, Сидорчук, Малиновський; Ярмоленко, Яремчук, Циганков
  • Північна Македонія: Дмитріївська; С. Рістовскі, Муслім, Д. Велкоськи, Аліоскі; Ніколов, Адемі, Барді; Ельмас, Пандєв, Трайковскі

Перед матчем найбільше хвилювало питання погоди в Бухаресті. Синоптики прогнозували грозу, а ми пам'ятаємо, чим для нас завершувалися матчі під зливи на попередніх Євро – ми програли Франції в 2012-му і Північної Ірландії в 2016-м.

"Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, він не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок ", – заявив Шевченко перед зустріччю .

А ось наставник збірної Північної Македонії Ігор Ангеловскіх налаштований сьогодні на перемогу. Він ставить перед командою завдання вийти в плей-офф Євро-2020.

"Ми приїхали на Євро, щоб вийти в 1/8 фіналу. Хто б не переміг, він підвищить свої шанси на вихід з групи. Ми не відчуваємо тиску. Ми мотивовані і будемо грати на перемогу", – сказав Ангеловскіх напередодні.

Букмекери про матч Україна – Північна Македонія:

Букмекери FAVBET бачать Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка 1.71, на нічию – 3.75, на перемогу Північної Македонії – 5.60. Самим же вірогідним рахунком є перемога України 1: 0 (5.60).

Де дивитися матч Україна – Північна Македонія:

Матч Україна – Північна Македонія в прямому ефірі покажуть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", а також "Україна", які доступні за допомогою сервісу OLL.TV . Пряма трансляція розпочнеться о 16:00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
3:0
Відео Про матч
Четвер, 17 червня
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