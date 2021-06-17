17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Сборная Украины в три раза дороже македонцев. Почему Ярмоленко и Пандева не ценят

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 июня, 11:39
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В четверг подопечные Андрея Шевченко проведут второй матч чемпионата Европы. На бумаге наши футболисты должны уверенно побеждать балканцев
Сборная Украины, Руслан Малиновский
Сборная Украины, Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Сегодня нашу команду ждет второе испытание на Евро-2020. На нашем сайте уже доступна онлайн-трансляция Украина – Северная Македония. Встреча начнется в 16:00 в Бухаресте. Предлагаем сравнить стоимость соперников, а позже узнаем, какую роль она сыграла в событиях на поле.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценил составы сборных Украины и Македонии, заявленных на чемпионат Европы. По этому прейскуранту "сине-желтые" значительно превосходят конкурентов: 26 наших футболистов стоят на рынке 197,2 миллиона евро, а македонцы – 61,8 млн. При этом в составе украинцев всего 8 легионеров, тогда как у соперника – 23.

Самым дорогим в коллективе Андрея Шевченко считается полузащитник Аталанты Руслан Малиновский – 30 "лимонов". Его коллеги Александр Зинченко и Виктор Цыганков стоят по 25 млн. А на четвертом месте – Виталий Миколенко. При этом итальянский клуб торгуется с Динамо за сборника, который не признает ошибки в матче с Нидерландами. А вот капитана, Андрея Ярмоленко из Вест Хэма, оценили всего в 4 млн. Его цена упала из-за скромной игры в Англии и перехода в клуб "кому за 30".

Балканская сборная также имеет несколько звезд. Читайте профайл сборной Северной Македонии. Довольно прилично, 17 миллионов евро, стоит молодой полузащитник итальянского Наполи Элиф Элмас. Чуть меньше, 15 млн, Энис Барди из испанского Леванте. А вот 37-летний капитан Горан Пандев из итальянской Дженоа оценивается всего лишь в 500 тысяч. Здесь, конечно же, играет роль солидный возраст, а также то, что у него заканчивается контракт. И большой вопрос, будет ли ветеран продолжать карьеру.

Впрочем, история уже не раз доказывала, что на футбольном поле андердог может побеждать фаворита. Однако, надеемся, не в сегодняшнем матче в Румынии.

Читайте также: Как Украина мстила Северной Македонии за кровь Шевченко. Забивали Сидорчук и Селя.

Смотрите, как македонцы сыграли с австрийцами на старте турнира:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
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19:00
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22:00
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