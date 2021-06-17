Итальянский клуб торгуется с Динамо за сборника, который не признает ошибки в матче с Нидерландами

Сегодня сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2020. В 16:00 в Бухаресте подопечные Андрея Шевченко сразятся с командой Северной Македонии. Вчера вечером появилась информация, что итальянский Наполи возобновил переговоры с Динамо по Виталию Миколенко.
Ранее македонцы выбили Шевченко два зуба: специально били локтем в лицо.
Как пишет сайт CalcioMercato, иметь дело с киевским клубом непросто, поскольку он запросил за молодого защитника 25 миллионов евро! Несмотря на то, что Виталий понравился неаполитанцам, они не хотят выходить за рамки 15 миллионов.
Тем временем в комментарии YouTube-каналу УАФ Миколенко вспомнил игру с Нидерландами и не слишком посыпал голову пеплом после двух пропущенных голов, в которых принял непосредственное участие:
"Мы на теории смотрели больше положительных моменты. Впереди – две игры, нужно больше положительных эмоций, энергии. А свои ошибки, думаю, и каждый игрок, и команда в целом знают. Поэтому каждый у себя в голове разобрал.
Да, ошибки индивидуальные были. Не могу сказать, что очень много было, но первая ошибка – первый гол. Второй гол: не могу сказать, что это суперплохой момент и это моя ошибка. Но так получилось, что потом забили гол. Ничего страшного в этом не вижу.
На Евро каждая игра, каждый гол, каждый момент решающие. Думаю, мы выйдем на Северную Македонию с тем же настроем, что и против голландцев".
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Вспомним, как наши играли с Нидерландами в первом туре: