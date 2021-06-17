16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 19:00 Видео
Турция 0
Уэльс 2
16 июня 22:00 Видео
Италия 3
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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С кем играет Украина: У капитана македонцев на голове половой орган

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 07:00
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Знаменитый футболист стал известен не только своей игрой за итальянские клубы. Мир облетели фото необычной прически футболиста, похожей на половой орган
Горан Пандев имеет необычную прическу
Горан Пандев имеет необычную прическу / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Лидером команды и живим символом македонского футбола является ее капитан Горан Пандев. Однако нападающий знаменит не только своими выступлениями на поле.

Читайте также: Сильный ливень на матче Украины. Шевченко надеется, что игру не остановят

Несколько лет назад Пандев, выступая тогда за Дженоа, попал в объектив камер с необычного ракурса, раскрывшего некоторую изюминку его прически. Македонец имел на голове залысины, но мало кто обращал на них внимание, пока в трансляцию не попала голова Горана с другого ракурса.

Любопытные болельщики заметили, что лысины на голове Пандева напоминают… мужской половой орган. Кадр из трансляции тут же разлетелся в Сети.

Ранее мы писали, что македонцы выбили Шевченко два зуба: Специально били локтем в лицо. Главный тренер сборной Украины имеет шанс отомстить македонцам за грубую игру против него в 2004 году. Тогда украинца били весь тайм, а в конце еще и два зуба выбили.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
3:0
Видео О матче
Четверг, 17 июня
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