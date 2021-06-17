С кем играет Украина: У капитана македонцев на голове половой орган

Сегодня сборная Украины встретится с Северной Македонией во втором туре Евро-2020. Лидером команды и живим символом македонского футбола является ее капитан Горан Пандев. Однако нападающий знаменит не только своими выступлениями на поле.
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Несколько лет назад Пандев, выступая тогда за Дженоа, попал в объектив камер с необычного ракурса, раскрывшего некоторую изюминку его прически. Македонец имел на голове залысины, но мало кто обращал на них внимание, пока в трансляцию не попала голова Горана с другого ракурса.
Любопытные болельщики заметили, что лысины на голове Пандева напоминают… мужской половой орган. Кадр из трансляции тут же разлетелся в Сети.
Ранее мы писали, что македонцы выбили Шевченко два зуба: Специально били локтем в лицо. Главный тренер сборной Украины имеет шанс отомстить македонцам за грубую игру против него в 2004 году. Тогда украинца били весь тайм, а в конце еще и два зуба выбили.