16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 19:00 Відео
Турція 0
Уельс 2
16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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З ким грає Україна: У капітана македонців на голові статевий орган

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 червня, 07:00
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Знаменитий футболіст став відомий не тільки своєю грою за італійські клуби. Світ облетіли фото незвичайної зачіски футболіста, схожою на статевий орган
Горан Пандєв має незвичну зачіску
Горан Пандєв має незвичну зачіску / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України зустрінеться з Північної Македонією в другому турі Євро-2020. Лідером команди і живим символом македонського футболу є її капітан Горан Пандєв. Однак нападник знаменитий не тільки своїми виступами на полі.

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Кілька років тому Пандєв, виступаючи тоді за Дженоа, потрапив в об'єктив камер з незвичного ракурсу, який розкрив деяку родзинку його зачіски. Македонець мав на голові залисини, але мало хто звертав на них увагу, поки в трансляцію не потрапила голова Горана під іншим кутом.

Цікаві вболівальники помітили, що лисини на голові Пандєва нагадують ... чоловічий статевий орган. Кадр з трансляції у ту ж мить розлетівся в Мережі.

Раніше ми писали, що македонці вибили Шевченку два зуба: Спеціально били ліктем в обличчя. Головний тренер збірної України має шанс помститися македонцям за грубу гру проти нього в 2004 році. Тоді українця били весь тайм, а в кінці ще й два зуба вибили.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
3:0
Відео Про матч
Четвер, 17 червня
16:00
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