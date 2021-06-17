З ким грає Україна: У капітана македонців на голові статевий орган

Знаменитий футболіст став відомий не тільки своєю грою за італійські клуби. Світ облетіли фото незвичайної зачіски футболіста, схожою на статевий орган

Горан Пандєв має незвичну зачіску / Фото: Reuters

Сьогодні збірна України зустрінеться з Північної Македонією в другому турі Євро-2020. Лідером команди і живим символом македонського футболу є її капітан Горан Пандєв. Однак нападник знаменитий не тільки своїми виступами на полі.

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Кілька років тому Пандєв, виступаючи тоді за Дженоа, потрапив в об'єктив камер з незвичного ракурсу, який розкрив деяку родзинку його зачіски. Македонець мав на голові залисини, але мало хто звертав на них увагу, поки в трансляцію не потрапила голова Горана під іншим кутом.

Цікаві вболівальники помітили, що лисини на голові Пандєва нагадують ... чоловічий статевий орган. Кадр з трансляції у ту ж мить розлетівся в Мережі.

Раніше ми писали, що македонці вибили Шевченку два зуба: Спеціально били ліктем в обличчя. Головний тренер збірної України має шанс помститися македонцям за грубу гру проти нього в 2004 році. Тоді українця били весь тайм, а в кінці ще й два зуба вибили.