Македонці вибили Шевченку два зуба: Спеціально били ліктем в обличчя

Головний тренер збірної України має шанс помститися македонцям за грубу гру проти нього в 2004 році. Тоді українця били весь тайм, а в кінці ще й два зуба вибили

Македонці вибили Шевченку два зуби / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України проведе дуже важливий матч на Євро-2020 проти команди Північної Македонії. У головного тренера нашої команди Андрія Шевченка є на македонців зуб, а точніше два, які вони вибили йому ще під час ігрової кар'єри.

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У 2004 році Україна проводила спаринг проти Македонії в Скоп'є. Майбутній володар "Золотого м'яча" домовився з тренерським штабом Олега Блохіна, що відіграє тільки перший тайм. Так і сталося, але мало хто очікував, що Шева покине поле таким чином.

Незважаючи на товариський статус поєдинку, македонці грали дуже брудно. Апогеєм грубості став момент перед самою перервою, коли Мілан Стояновський влупив ліктем в обличчя Шевченку, вибивши йому два зуба.

"Весь перший тайм мене били. Били ззаду, штовхали. Я розмовляв на цю тему з суддею, але він не реагував. Ця гра нічого не вирішувала, мене чекали попереду дуже серйозні ігри за Мілан, відбіркові ігри за збірну... Цей хлопець спеціально б'є мені ліктем в обличчя. Суддя при цьому ніяк не реагує. У мене два передні зуби пішли всередину. У мене вже не було прикусу, я спробував і зрозумів, що не можу. Я подумав, що він мені щелепу зламав. У мене пішла кров, до кінця тайму залишалося 20 секунд, тому я пішов з поля, зрозумів, що продовжувати гру не можу", – згадував той епізод Шева.

Тоді ще багато хто засуджував Шевченко за те, що він нібито на емоціях жбурнув футболку збірної, згадали, що він не співає гімн України перед матчами, але все затихло, коли лідер команди почав забивати голи пачками у відборі на ЧС-2006.

Більше Шевченко ні в якості гравця, ні в якості тренера з Македонією не перетинався, тому сьогодні у нього буде відмінний шанс поквитатися.