16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 33’
Турція 0
Уельс 0
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Сильна злива на матчі України. Шевченко сподівається, що гру не зупинять

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 18:11
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Під час поєдинку 2-го туру Євро-2020 з Північною Македонією прогноз погоди в Бухаресті обіцяє серйозні опади, а Андрій Шевченко хоче провести зустріч без зупинок
Андрій Шевченко на тренуванні збірної України
Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

Завтра, 17 червня, в Бухаресті збірна України проведе другий матч на Євро-2020 проти збірної Північної Македонії. Нагадаємо, що в першому турі в Амстердамі українці в боротьбі програли Нідерландам 2:3. Напередодні поєдинку з аутсайдером групи тренер України Андрій Шевченко розповів про свої очікування і відреагував на прогноз погоди.

Читайте також: Україна посяде третє місце в групі: аналітиків не вразила гра з Нідерландами

"Атмосфера дуже хороша. Ми провели непоганий матч, нам трохи не вистачило для позитивного результату. Реакція команди була відмінна. Позитивно дивимося на майбутню гру. Під час матчу України очікується злива? Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок", – цитує Шевченка УАФ.

Тренер збірної України Андрій Шевченко
Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

"Ми прекрасно розуміємо, які завдання стоять перед нами. Команда готується, налаштовується. Для нас це дуже важливий турнір, адже не кожен рік Україна потрапляє до фінальної частини чемпіонату Європи. Кожен футболіст розуміє важливість і усвідомлює відповідальність за свою і командну гру. Зайві слова і налаштування тут не потрібні".

Раніше ми писали, що УЄФА проведе суддівський експеримент над збірною України в матчі з македонцями.

Дивіться огляд матчу Нідерланди – Україна

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:0 (33’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
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