Сильна злива на матчі України. Шевченко сподівається, що гру не зупинять

Під час поєдинку 2-го туру Євро-2020 з Північною Македонією прогноз погоди в Бухаресті обіцяє серйозні опади, а Андрій Шевченко хоче провести зустріч без зупинок

Андрій Шевченко на тренуванні збірної України / Фото: Reuters

Завтра, 17 червня, в Бухаресті збірна України проведе другий матч на Євро-2020 проти збірної Північної Македонії. Нагадаємо, що в першому турі в Амстердамі українці в боротьбі програли Нідерландам 2:3. Напередодні поєдинку з аутсайдером групи тренер України Андрій Шевченко розповів про свої очікування і відреагував на прогноз погоди.

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"Атмосфера дуже хороша. Ми провели непоганий матч, нам трохи не вистачило для позитивного результату. Реакція команди була відмінна. Позитивно дивимося на майбутню гру. Під час матчу України очікується злива? Вплинути на це ми ніяк не можемо. Як природа розпорядиться, при таких умовах і будемо грати. Але погода враховується завжди. Якщо буде злива, сподіваюся, вона не буде такою, що доведеться зупиняти матч. Треба хоча б мати можливість провести гру без зупинок", – цитує Шевченка УАФ.

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

"Ми прекрасно розуміємо, які завдання стоять перед нами. Команда готується, налаштовується. Для нас це дуже важливий турнір, адже не кожен рік Україна потрапляє до фінальної частини чемпіонату Європи. Кожен футболіст розуміє важливість і усвідомлює відповідальність за свою і командну гру. Зайві слова і налаштування тут не потрібні".

Раніше ми писали, що УЄФА проведе суддівський експеримент над збірною України в матчі з македонцями.

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