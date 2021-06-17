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17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
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Франция --
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Португалия --
Германия --
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Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Германия --
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Евро-2020

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Македонцы выбили Шевченко два зуба: Специально били локтем в лицо

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 06:00
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Главный тренер сборной Украины имеет шанс отомстить македонцам за грубую игру против него в 2004 году. Тогда украинца били весь тайм, а в конце еще и два зуба выбили
Македонцы выбили Шевченко два зуба
Македонцы выбили Шевченко два зуба / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины проведет важнейший матч на Евро-2020 против команды Северной Македонии. У главного тренера нашей команды Андрея Шевченко есть на македонцев зуб, а точнее два, которые они выбили ему еще во время игровой карьеры.

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В 2004 году Украина проводила спарринг против Македонии в Скопье. Будущий обладатель "Золотого мяча" договорился с тренерским штабом Олега Блохина, что отыграет только первый тайм. Так и случилось, но мало кто ожидал, что Шева покинет поле таким образом.

Несмотря на товарищеский статус поединка, македонцы играли очень грязно. Апогеем грубости стал момент перед самым перерывом, когда Милан Стояновски влупил локтем в лицо Шевченко, выбив ему два зуба.

"Весь первый тайм меня били. Били сзади, толкали. Я разговаривал на эту тему с судьей, но он не реагировал. Эта игра ничего не решала, меня ждали впереди очень серьезные игры за Милан, отборочные игры за сборную...

Этот парень специально бьет мне локтем в лицо. Судья при этом никак не реагирует. У меня два передних зуба ушли во внутрь. У меня уже не было прикуса, я попробовал и понял, что не могу. Я подумал, что он мне челюсть сломал.

У меня пошла кровь, до конца тайма оставалось 20 секунд, поэтому я ушел с поля, понял, что продолжать игру не могу", – вспоминал тот эпизод Шева.

Тогда еще многие осуждали Шевченко за то, что он якобы на эмоциях швырнул футболку сборной, вспомнили, что он не поет гимн Украины перед матчами, но все затихло, когда лидер команды начал забивать голы пачками в отборе на ЧМ-2006.

Больше Шевченко ни в качестве игрока, ни в качестве тренера с Македонией не пересекался, поэтому сегодня у него будет отличный шанс поквитаться.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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