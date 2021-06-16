Сильный ливень на матче Украины. Шевченко надеется, что игру не остановят

Во время поединка 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией прогноз погоды в Бухаресте обещает серьезные осадки, а Андрей Шевченко хочет провести встречу без остановок

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

Завтра, 17 июня, в Бухаресте сборная Украины проведет второй матч на Евро-2020 против сборной Северной Македонии. Напомним, что в первом туре в Амстердаме украинцы в борьбе проиграли Нидерландам 2:3. Накануне поединка с аутсайдером группы тренер Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях и отреагировал на прогноз погоды.

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"Атмосфера очень хорошая. Мы провели неплохой матч, нам немного не хватило для положительного результата. Реакция команды была отличная. Положительно смотрим на предстоящую игру. Во время матча Украины ожидается ливень? Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть. Но погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок", – цитирует Шевченка УАФ.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед нами. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень важный турнир, ведь не каждый год Украина попадает в финальную часть чемпионата Европы. Каждый футболист понимает важность и осознает ответственность за свою и командную игру. Лишние слова и настрой здесь не нужны".

Ранее мы писали, что УЕФА проведет судейский эксперимент над сборной Украины в матче с македонцами.

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