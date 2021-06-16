16 июня 16:00 Видео
Финляндия 0
Россия 1
16 июня 33’
Турция 0
Уэльс 0
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Сильный ливень на матче Украины. Шевченко надеется, что игру не остановят

Елена Павлова Елена Павлова
16 июня, 18:11
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Во время поединка 2-го тура Евро-2020 с Северной Македонией прогноз погоды в Бухаресте обещает серьезные осадки, а Андрей Шевченко хочет провести встречу без остановок
Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины
Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

Завтра, 17 июня, в Бухаресте сборная Украины проведет второй матч на Евро-2020 против сборной Северной Македонии. Напомним, что в первом туре в Амстердаме украинцы в борьбе проиграли Нидерландам 2:3. Накануне поединка с аутсайдером группы тренер Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях и отреагировал на прогноз погоды.

Читайте также: Украина займет третье место в группе: аналитиков не впечатлила игра с Нидерландами

"Атмосфера очень хорошая. Мы провели неплохой матч, нам немного не хватило для положительного результата. Реакция команды была отличная. Положительно смотрим на предстоящую игру. Во время матча Украины ожидается ливень? Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть. Но погода учитывается всегда. Если будет ливень, надеюсь, он не будет такой, что придется останавливать матч. Надо хотя бы иметь возможность провести игру без остановок", – цитирует Шевченка УАФ.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед нами. Команда готовится, настраивается. Для нас это очень важный турнир, ведь не каждый год Украина попадает в финальную часть чемпионата Европы. Каждый футболист понимает важность и осознает ответственность за свою и командную игру. Лишние слова и настрой здесь не нужны".

Ранее мы писали, что УЕФА проведет судейский эксперимент над сборной Украины в матче с македонцами.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
0:1
Видео О матче
0:0 (33’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Четверг, 17 июня
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