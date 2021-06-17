Італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами

Віталій Миколенко вважає, що нічого страшного не сталося, коли українцям забивали м'ячі в стартовому матчі чемпіонату Європи

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч на Євро-2020. О 16:00 в Бухаресті підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Північної Македонії. Вчора ввечері з'явилася інформація, що італійський Наполі відновив переговори з Динамо по Віталію Миколенку.

Раніше македонці вибили Шевченко два зуба: спеціально били ліктем в обличчя.

Як пише сайт CalcioMercato , Мати справу з київським клубом непросто, оскільки він запросив за молодого захисника 25 мільйонів євро! Незважаючи на те, що Віталій сподобався неаполитанцам, вони не хочуть виходити за рамки 15 мільйонів.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Тим часом в коментарі YouTube-каналі УАФ Миколенко згадав гру з Нідерландами і не дуже посипав голову попелом після двох пропущених голів, в яких взяв безпосередню участь:

"Ми на теорії дивилися більше позитивних моменти. Попереду – дві гри, потрібно більше позитивних емоцій, енергії. А свої помилки, думаю, і кожен гравець, і команда в цілому знають. Тому кожен у себе в голові розібрав. Так, помилки індивідуальні були. Не можу сказати, що дуже багато було, але перша помилка – перший гол. Другий гол: не можу сказати, що це суперпоганий момент і це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу. На Євро кожна гра, кожен гол, кожен момент вирішальні. Думаю, ми вийдемо на Північну Македонію з тим же настроєм, що і проти голландців".

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Згадаймо, як наші грали з Нідерландами в першому турі: