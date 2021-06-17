Італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч на Євро-2020. О 16:00 в Бухаресті підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Північної Македонії. Вчора ввечері з'явилася інформація, що італійський Наполі відновив переговори з Динамо по Віталію Миколенку.
Раніше македонці вибили Шевченко два зуба: спеціально били ліктем в обличчя.
Як пише сайт CalcioMercato , Мати справу з київським клубом непросто, оскільки він запросив за молодого захисника 25 мільйонів євро! Незважаючи на те, що Віталій сподобався неаполитанцам, вони не хочуть виходити за рамки 15 мільйонів.
Тим часом в коментарі YouTube-каналі УАФ Миколенко згадав гру з Нідерландами і не дуже посипав голову попелом після двох пропущених голів, в яких взяв безпосередню участь:
"Ми на теорії дивилися більше позитивних моменти. Попереду – дві гри, потрібно більше позитивних емоцій, енергії. А свої помилки, думаю, і кожен гравець, і команда в цілому знають. Тому кожен у себе в голові розібрав.
Так, помилки індивідуальні були. Не можу сказати, що дуже багато було, але перша помилка – перший гол. Другий гол: не можу сказати, що це суперпоганий момент і це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу.
На Євро кожна гра, кожен гол, кожен момент вирішальні. Думаю, ми вийдемо на Північну Македонію з тим же настроєм, що і проти голландців".
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Згадаймо, як наші грали з Нідерландами в першому турі: