16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 червня, 08:41
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Віталій Миколенко вважає, що нічого страшного не сталося, коли українцям забивали м'ячі в стартовому матчі чемпіонату Європи
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка
Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Сьогодні збірна України проведе свій другий матч на Євро-2020. О 16:00 в Бухаресті підопічні Андрія Шевченка битимуться з командою Північної Македонії. Вчора ввечері з'явилася інформація, що італійський Наполі відновив переговори з Динамо по Віталію Миколенку.

Раніше македонці вибили Шевченко два зуба: спеціально били ліктем в обличчя.

Як пише сайт CalcioMercato , Мати справу з київським клубом непросто, оскільки він запросив за молодого захисника 25 мільйонів євро! Незважаючи на те, що Віталій сподобався неаполитанцам, вони не хочуть виходити за рамки 15 мільйонів.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Тим часом в коментарі YouTube-каналі УАФ Миколенко згадав гру з Нідерландами і не дуже посипав голову попелом після двох пропущених голів, в яких взяв безпосередню участь:

"Ми на теорії дивилися більше позитивних моменти. Попереду – дві гри, потрібно більше позитивних емоцій, енергії. А свої помилки, думаю, і кожен гравець, і команда в цілому знають. Тому кожен у себе в голові розібрав.

Так, помилки індивідуальні були. Не можу сказати, що дуже багато було, але перша помилка – перший гол. Другий гол: не можу сказати, що це суперпоганий момент і це моя помилка. Але так вийшло, що потім забили гол. Нічого страшного в цьому не бачу.

На Євро кожна гра, кожен гол, кожен момент вирішальні. Думаю, ми вийдемо на Північну Македонію з тим же настроєм, що і проти голландців".

Читайте також: У капітана македонців на голові статевий орган.

Згадаймо, як наші грали з Нідерландами в першому турі:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
3:0
Відео Про матч
Четвер, 17 червня
16:00
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
16:00
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