16 июня 22:00 Видео
Италия 3
Швейцария 0
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Как Украина мстила Северной Македонии за кровь Шевченко. Забивали Сидорчук и Селя

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
17 июня, 09:40
Копировать ссылку
С сегодняшним соперником по Евро-2020 наша сборная ранее встречалась четыре раза: в товарищеских матчах не могла выиграть, а в официальных побеждала
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук

В четверг подопечные Андрея Шевченко проведут второй поединок на чемпионате Европы. На нашем сайте стартовал онлайн Украина – Северная Македония. Игра начнется в столице Румынии в 16:00.

Ранее соперники четыре раза встречались между собой: дважды в товарищеских встречах, дважды – в официальных. Осенью 2003-го и весной 2004-го команда Олега Блохина не смогла справиться с балканцами. Дома сыграли 0:0, а на забитом стадионе в Скопье уступили 0:1.

В сезоне 2002/2003 Шевченко в составе Милана выиграл Лигу чемпионов, а в конце 2004 года завоевал "Золотой мяч". Тогда в столице Македонии фанаты его просто разрывали, высвобождать приходилось полиции. Однако на поле к нему не очень уважительно отнеслись. Тогда македонцы выбили Шевченко два зуба.

Наш звездный футболист с разбитым до крови лицом покинул поле в конце первого тайма, а рефери Милан Караджич из Сербии и Черногории даже не назначил штрафной.

Состав украинцев в том скандальном матче выглядел следующим образом: Шовковский, Парфенов, Русол, Чечер, Симоненко (Матюхин, 46), Тимощук, Гусев (Ребров, 46), Рыкун, Назаренко (Калиниченко, 81), Ротань, Шевченко (Косырин, 46). .Запасные: Рева, Шершун, Мизин, Пуканыч, Езерский.

Отомстить неуступчивому сопернику "сине-желтые" смогли лишь в отборочном цикле чемпионата Европы-2016. Осенью 2014-го команда Михаила Фоменко победила дома со счетом 1:0. Единственный мяч забил Сергей Сидорчук с передачи Андрея Ярмоленко в добавленное к первому тайму время. Судье же пришлось показать аж девять желтых карточек.

В 2015 году наши в гостях сломили сопротивление македонцев во втором тайме – 2:0. Евгений Селезнев реализовал пенальти, а Артем Кравец с передачи Руслана Ротаня на 87-й минуте добил оппонентов.

Все предыдущие "свидания" подводят к тому, что легкой прогулки теперь уже у парней Андрея Шевченко не будет.

Тем временем итальянский клуб торгуется с Динамо за сборника, который не признает ошибки в матче с Нидерландами.

Смотрите обзор первого матча Украины на Евро-2020:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 16 июня
3:0
Видео О матче
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять