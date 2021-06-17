16 червня 22:00 Відео
Італія 3
Швейцарія 0
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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Євро-2020

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Як Україна помстилася Північній Македонії за кров Шевченка. Забивали Сидорчук та Селя

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
17 червня, 09:40
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З сьогоднішнім суперником по Євро-2020 наша збірна раніше зустрічалася чотири рази: в товариських матчах не могла виграти, а в офіційних перемагала

У четвер підопічні Андрія Шевченка проведуть другий поєдинок на чемпіонаті Європи. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Північна Македонія . Гра розпочнеться о столиці Румунії о 16:00.

Раніше суперники чотири рази зустрічалися між собою: двічі в товариських зустрічах, двічі – в офіційних. Восени 2003-го і навесні 2004-го команда Олега Блохіна не змогла впоратися з балканцями. Вдома зіграли 0:0, а на забитому стадіоні в Скоп'є з 30 тисячами глядачів поступилися 0:1.

У сезоні 2002/2003 Шевченко в складі Мілана виграв Лігу чемпіонів, а в кінці 2004 року завоював "Золотий м'яч". Тоді в столиці Македонії фанати його просто розривали, вивільняти доводилося поліції. Однак на полі до нього не дуже шанобливо поставилися. тоді македонці вибили Шевченко два зуби.

Наш зоряний футболіст з розбитим до крові обличчям покинув поле в кінці першого тайму, а рефері Мілан Караджич з Сербії і Чорногорії навіть не призначив штрафний.

Склад українців в тому скандальному матчі виглядав наступним чином: Шовковський, Парфьонов, Русол, Чечер, Симоненко (Матюхін, 46), Тимощук, Гусєв (Ребров, 46), Рикун, Назаренко (Калиниченко, 81), Ротань, Шевченко (Косирін, 46 ). Запасні: Рева, Шершун, Мізін, Пуканич, Єзерський.

Помститися непоступливому супернику "синьо-жовті" змогли лише у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2016. Восени 2014 го команда Михайла Фоменка перемогла вдома з рахунком 1:0 . Єдиний м'яч забив Сергій Сидорчук з передачі Андрія Ярмоленка в доданий до першого тайму час. Судді ж довелося показати аж дев'ять жовтих карток.

У 2015 році наші в гостях зломили опір македонців у другому таймі – 2:0. Євген Селезньов реалізував пенальті, а Артем Кравець з передачі Руслана Ротаня на 87-й хвилині добив опонентів.

Всі попередні "побачення" підводять до того, що легкої прогулянки тепер уже у хлопців Андрія Шевченка не буде.

Тим часом італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами.

Дивіться огляд першого матчу України на Євро-2020:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
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Середа, 16 червня
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Четвер, 17 червня
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22:00
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Пʼятниця, 18 червня
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