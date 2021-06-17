Як Україна помстилася Північній Македонії за кров Шевченка. Забивали Сидорчук та Селя

З сьогоднішнім суперником по Євро-2020 наша збірна раніше зустрічалася чотири рази: в товариських матчах не могла виграти, а в офіційних перемагала

У четвер підопічні Андрія Шевченка проведуть другий поєдинок на чемпіонаті Європи. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Північна Македонія . Гра розпочнеться о столиці Румунії о 16:00.

Раніше суперники чотири рази зустрічалися між собою: двічі в товариських зустрічах, двічі – в офіційних. Восени 2003-го і навесні 2004-го команда Олега Блохіна не змогла впоратися з балканцями. Вдома зіграли 0:0, а на забитому стадіоні в Скоп'є з 30 тисячами глядачів поступилися 0:1.

У сезоні 2002/2003 Шевченко в складі Мілана виграв Лігу чемпіонів, а в кінці 2004 року завоював "Золотий м'яч". Тоді в столиці Македонії фанати його просто розривали, вивільняти доводилося поліції. Однак на полі до нього не дуже шанобливо поставилися. тоді македонці вибили Шевченко два зуби.

Наш зоряний футболіст з розбитим до крові обличчям покинув поле в кінці першого тайму, а рефері Мілан Караджич з Сербії і Чорногорії навіть не призначив штрафний.

Склад українців в тому скандальному матчі виглядав наступним чином: Шовковський, Парфьонов, Русол, Чечер, Симоненко (Матюхін, 46), Тимощук, Гусєв (Ребров, 46), Рикун, Назаренко (Калиниченко, 81), Ротань, Шевченко (Косирін, 46 ). Запасні: Рева, Шершун, Мізін, Пуканич, Єзерський.

Помститися непоступливому супернику "синьо-жовті" змогли лише у відбірковому циклі чемпіонату Європи-2016. Восени 2014 го команда Михайла Фоменка перемогла вдома з рахунком 1:0 . Єдиний м'яч забив Сергій Сидорчук з передачі Андрія Ярмоленка в доданий до першого тайму час. Судді ж довелося показати аж дев'ять жовтих карток.

У 2015 році наші в гостях зломили опір македонців у другому таймі – 2:0. Євген Селезньов реалізував пенальті, а Артем Кравець з передачі Руслана Ротаня на 87-й хвилині добив опонентів.

Всі попередні "побачення" підводять до того, що легкої прогулянки тепер уже у хлопців Андрія Шевченка не буде.

Тим часом італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами.

Дивіться огляд першого матчу України на Євро-2020: