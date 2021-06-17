Збірна України в три рази дорожче македонців. Чому Ярмоленка й Пандєва не цінують

У четвер підопічні Андрія Шевченка проведуть другий матч чемпіонату Європи. На папері наші футболісти повинні впевнено перемагати балканців

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Сьогодні нашу команду чекає друге випробування на Євро-2020. На нашому сайті вже доступна онлайн-трансляція Україна – Північна Македонія. Зустріч розпочнеться о 16:00 в Бухаресті. Пропонуємо порівняти вартість суперників, а пізніше дізнаємося, яку роль вона зіграла в подіях на полі.

Авторитетний ресурс Transfermarkt оцінив склади збірних України та Македонії, заявлених на чемпіонат Європи. З цього прейскуранту "синьо-жовті" значно перевершують конкурентів: 26 наших футболістів коштують на ринку 197,2 мільйона євро, а македонці – 61,8 млн. При цьому в складі українців всього 8 легіонерів, тоді як у суперника – 23.

Найдорожчим в колективі Андрія Шевченка вважається півзахисник Аталанти Руслан Малиновський – 30 "лимонів". Його колеги Олександр Зінченко та Віктор Циганков вартують по 25 млн. А на четвертому місці – Віталій Миколенко. При цьому італійський клуб торгується з Динамо за збірника, який не визнає помилки в матчі з Нідерландами. А ось капітана, Андрія Ярмоленка з Вест Гема, оцінили всього в 4 млн. Його ціна впала через скромну гри в Англії і перехід у клуб "кому за 30".

Балканська збірна також має кілька зірок. Читайте профайл збірної Північної Македонії. Досить пристойно, 17 мільйонів євро, коштує молодий півзахисник італійського Наполі Еліф Елмас. Трохи менше, 15 млн, Еніс Барді з іспанського Леванте. А ось 37-річний капітан Горан Пандєв з італійської Дженоа оцінюється всього лише в 500 тисяч. Тут, звичайно ж, грає роль солідний вік, а також те, що у нього закінчується контракт. І велике питання, чи буде ветеран продовжувати кар'єру.

Втім, історія вже не раз доводила, що на футбольному полі андердог може перемагати фаворита. Однак, сподіваємося, не в сьогоднішньому матчі в Румунії.

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Дивіться, як македонці зіграли з австрійцями на старті турніру: