17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина – Северная Македония: у известного комментатора появилось неприятное предчувствие

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июня, 10:47
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Кирилл Круторогов надеется на победу сборной Украины в важнейшем для нас поединке, но не исключает ничью со счетом 1:1

Сегодня – вторая игра нашей сборной на Евро: смотреть мультимедийный онлайн Украина – Северная Македония можно на нашем сайте с 16:00. Прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Важнейший матч для нашей главной команды страны с, казалось бы, самым слабым соперником по группе. Однако недооценивать балканцев ни в коем случае нельзя – у них очень организованный коллектив, что они, в частности, доказали во встрече с австрийцами, хоть и проиграли (1:3). Кроме Горана Пандева, отличившегося голом в первом матче их сборной на Евро в истории, есть Эльмас, Адеми и Барди. От них будет исходить острота.

Но самое важное для подопечных Андрея Шевченко – суметь вскрыть качественную оборону оппонентов и устоять под их контратаками.

Украина – Северная Македония

17 июня, четверг, в 16:00, телеканал "Украина"

Наша сборная стартовала на Евро с поражения от Нидерландов (2:3), сумела отыграться с 0:2, но не смогла удержать ничейный счет. Кроме того, травму получил Александр Зубков. Его участие под большим вопросом. Как и участие Виктора Цыганкова. Он вроде бы восстановился, но в заявку на прошлую игру не попал, таким образом тренерский штаб ушел от риска для здоровья футболиста.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ. Со сборной Северной Македонии наша главная команда встречалась четыре раза. В двух последних победила, до того была ничья и поражение.

Украине очень важно победить, хотя легко точно не будет. Нельзя забывать, что путевку в следующий раунд дает и третье место в группе, но нужно попасть в число лучших команд, занявших третье место, а для этого важны не только очки, но и забитые голы, и разница голов.

ПРОГНОЗ. Есть неприятное предчувствие, что игра может завершиться ничьей 1:1, но все же надеюсь на минимальную победу 1:0.

Котировки FAVBET:

  • ничья 1:1 – коэффициент 7.00
  • ничья – коэффициент 3.80
  • победа Украины – коэффициент 1.71
  • победа Украины со счетом 1:0 – коэффициент 5.50

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
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Пятница, 18 июня
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