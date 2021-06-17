Україна – Північна Македонія: у відомого коментатора з'явилося неприємне передчуття

Кирило Круторогов сподівається на перемогу збірної України в найважливішому для нас поєдинку, але не виключає нічию з рахунком 1:1

Сьогодні – друга гра нашої збірної на Євро: дивитися мультимедійний онлайн Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті з 16:00. Прогноз на гру від футбольного коментатора Кирила Круторогова:

Найважливіший матч для нашої головної команди країни з, здавалося б, найслабшим суперником по групі. Однак недооцінювати балканців у жодному разі не можна – у них дуже організований колектив, що вони, зокрема, довели у зустрічі з австрійцями, хоч і програли (1:3). Крім Горана Пандева, який відзначився голом у першому матчі їхньої збірної на Євро в історії, є Ельмас, Адемі і Барді. Від них буде гострота.

Але найважливіше для команди Андрія Шевченка – зуміти розкрити якісну оборону опонентів і встояти під їх контратаками.

Україна – Північна Македонія

17 червня, четверг, о 16:00, телеканал "Україна"

Наша збірна стартувала на Євро поразкою від Нідерландів (2:3), зуміла відігратися з 0:2, але не змогла втримати нічийний рахунок. Крім того, травму отримав Олександр Зубков. Його участь під великим питанням. Як і участь Віктора Циганкова. Він начебто відновився, але в заявку на минулу гру не потрапив, таким чином тренерський штаб пішов від ризику для здоров'я футболіста.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ. Зі збірною Північної Македонії наша головна команда зустрічалася чотири рази. У двох останніх перемогла, до того була нічия і поразка.

Україні дуже важливо перемогти, хоча легко точно не буде. Не можна забувати, що путівку в наступний раунд дає і третє місце в групі, але потрібно потрапити в число кращих команд, що зайняли третє місце, а для цього важливі не тільки очки, але і забиті голи, і різниця голів.

ПРОГНОЗ. Є неприємне передчуття, що гра може завершитися нічиєю 1:1, але все ж сподіваюся на мінімальну перемогу 1:0.

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