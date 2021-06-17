17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна – Північна Македонія: у відомого коментатора з'явилося неприємне передчуття

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 червня, 10:47
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Кирило Круторогов сподівається на перемогу збірної України в найважливішому для нас поєдинку, але не виключає нічию з рахунком 1:1

Сьогодні – друга гра нашої збірної на Євро: дивитися мультимедійний онлайн Україна – Північна Македонія можна на нашому сайті з 16:00. Прогноз на гру від футбольного коментатора Кирила Круторогова:

Найважливіший матч для нашої головної команди країни з, здавалося б, найслабшим суперником по групі. Однак недооцінювати балканців у жодному разі не можна – у них дуже організований колектив, що вони, зокрема, довели у зустрічі з австрійцями, хоч і програли (1:3). Крім Горана Пандева, який відзначився голом у першому матчі їхньої збірної на Євро в історії, є Ельмас, Адемі і Барді. Від них буде гострота.

Але найважливіше для команди Андрія Шевченка – зуміти розкрити якісну оборону опонентів і встояти під їх контратаками.

Україна – Північна Македонія

17 червня, четверг, о 16:00, телеканал "Україна"

Наша збірна стартувала на Євро поразкою від Нідерландів (2:3), зуміла відігратися з 0:2, але не змогла втримати нічийний рахунок. Крім того, травму отримав Олександр Зубков. Його участь під великим питанням. Як і участь Віктора Циганкова. Він начебто відновився, але в заявку на минулу гру не потрапив, таким чином тренерський штаб пішов від ризику для здоров'я футболіста.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ. Зі збірною Північної Македонії наша головна команда зустрічалася чотири рази. У двох останніх перемогла, до того була нічия і поразка.

Україні дуже важливо перемогти, хоча легко точно не буде. Не можна забувати, що путівку в наступний раунд дає і третє місце в групі, але потрібно потрапити в число кращих команд, що зайняли третє місце, а для цього важливі не тільки очки, але і забиті голи, і різниця голів.

ПРОГНОЗ. Є неприємне передчуття, що гра може завершитися нічиєю 1:1, але все ж сподіваюся на мінімальну перемогу 1:0.

Котирування FAVBET:

  • нічия 1:1 – коефіцієнт 7.00
  • нічия – коефіцієнт 3.80
  • перемога України – коефіцієнт 1.71
  • перемога України з рахунком 1:0 – коефіцієнт 5.50

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Четвер, 17 червня
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